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即市新聞

16/03/2021 15:49

行會批准城巴新巴分階段平均加價１２％，九巴加８﹒５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政會議今日審議五間專營巴士營辦商加價申請，批准城巴、
新巴、九巴及新大嶼山巴士（嶼巴）由４月４日起加價，其中城巴及新巴會分兩階段加價，整體
車費加幅達１２％；龍運巴士的加價申請則遭否決。
　　城巴及新巴整體加權平均車費加幅１２％，分兩階段實施，今年４月４日起加價８﹒５％，
明年１月２日起再加價３﹒２％；九巴整體加權平均車費加幅８﹒５％；計及專營巴士豁免隧道
費基金的紓緩作用，以及九巴與城巴或新巴聯營過海路線的車費加幅後，九巴獨營路線的實際加
權平均車費加幅為５﹒８％，今年４月４日起生效；嶼巴整體加權平均車費加幅９﹒８％，今年
４月４日起生效。

＊約九成乘客每程多付車費不逾１﹒５元＊

　　政府指，於４月４日實施新收費後，大約九成乘客每程需多付的車費不超過１元。而於明年
１月２日城巴（專營權一）和新巴實施第二階段的新收費後，其大約九成乘客每程需多付的車費
累計不超過１﹒５元。

＊專營巴士營辦商財政狀況非常嚴峻＊

　　政府發言人指，鑑於新冠疫情所帶來的不確定因素，政府曾暫時擱置處理相關加價事宜。有
鑑於疫情對專營巴士營辦商的打擊，政府在數輪「防疫抗疫基金」下推出一系列紓緩措施，包括
燃料補貼及其他一筆過補貼、「保就業計劃」等，以協助專營巴士營辦商應對當前經濟環境所帶
來的經營壓力。隨著這些紓緩措施在去年年底逐步完結，個別專營巴士營辦商面對收入下降但營
運成本上升，其財政狀況非常嚴峻，為維持專營巴士營辦商的財政可持續性，決定批准其加價申
請。（ｈｙ）

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