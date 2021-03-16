【企業盈警】卡森國際（００４９６）料全年純利跌最多９０％

《經濟通通訊社１６日專訊》卡森國際（００４９６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利下跌介乎約７５％至９０％，即４４５０萬至１﹒１１億元人民幣。

該集團指，純利下跌主因期內於內地物業發展項目住宅單位交付按年大幅下降。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

