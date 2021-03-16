【企業盈警】Ｔｅａｍｗａｙ（０１２３９）料全年多蝕最高３％

《經濟通通訊社１６日專訊》Ｔｅａｍｗａｙ（０１２３９）公布，預期截至去年１２月

３１日止年度虧損比２０１９年度虧損約３８２３萬元人民幣增加約１％至３％。

該集團指，虧損預期增加乃主要由於２０１９年度並無股息收入２９１５萬元人民幣，而預

期虧損增加乃被廠房及機器折舊減少導致毛利增加、財務費用減少及投資物業公平值增加因素部

分抵銷。（ｗｈ）

