【企業盈警】現代牙科（０３６００）料全年純利跌最多３８％

《經濟通通訊社１６日專訊》現代牙科（０３６００）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利介乎１億至１﹒１億元，按年跌約３１％至３８％。

該集團指，總收益將介乎２１﹒８億至２２億元，按年減少約８％至９％，純利下降因一次

性非現金商譽減值約１﹒５億元。

該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）

