【企業盈警】企展控股（０１８０８）料全年虧損減８０％

《經濟通通訊社１６日專訊》企展控股（０１８０８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損比２０１９年度虧損約８２００萬元（人民幣．下同）減少約８０％。

該集團指，虧損減少主因並無確認商譽減值，而２０１９年度則為約１９５０萬元、並無向

供應商作出預付款項減值撥備約２７２０萬元，以及應收帳款及其他應收款減值撥備比２０１９

年度減少不少於２０００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

