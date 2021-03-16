【企業盈喜】海藍（２２７８）料全年虧轉賺最多４５００萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》海藍控股（０２２７８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利介乎約１５００萬元（人民幣．下同）至４５００萬元，而２０１９年度則錄得除稅後

淨虧損約５６６０萬元。

該集團指，預期轉虧為盈主因去年交付物業建築面積較２０１９年增加，以及去年海南省自

由貿易港政策刺激導致新銷售增加而獲益。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

