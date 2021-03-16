【海航動向】ＣＷＴ：間接控股股東海航物流被法院裁定重整

《經濟通通訊社１６日專訊》ＣＷＴ（００５２１）公布，昨日收到間接控股股東海航物流

集團通知函，有關海航物流被海南省高級人民法院裁定重整。

該集團指，海航集團透過海航實業、海航物流及其他公司間接持有該集團合共５１﹒２６％

權益。該集團認為營運整體而言在重大方面仍照常進行，將持續關注有關事件進展。（ｗｈ）

