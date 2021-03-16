《經濟通通訊社１６日專訊》歡喜傳媒（０１００３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約２﹒３億至２﹒４億元，２０１９年度則錄得盈利約１億元。
該集團指，收益不少於約６﹒３億元，按年跌近２億元，而虧損主因受新型冠狀病毒疫情影
響，投資的多部電影需要延遲在院線上映，票房收入亦因防疫措施而有所影響，導致收益減少，
加上年內不斷優化和更新「歡喜首映」在線視頻平台內容。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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16/03/2021 08:01
【企業盈警】歡喜傳媒（１００３）料全年盈轉虧損最多２﹒４億元
《經濟通通訊社１６日專訊》歡喜傳媒（０１００３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約２﹒３億至２﹒４億元，２０１９年度則錄得盈利約１億元。
該集團指，收益不少於約６﹒３億元，按年跌近２億元，而虧損主因受新型冠狀病毒疫情影
響，投資的多部電影需要延遲在院線上映，票房收入亦因防疫措施而有所影響，導致收益減少，
加上年內不斷優化和更新「歡喜首映」在線視頻平台內容。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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