【企業盈警】歡喜傳媒（１００３）料全年盈轉虧損最多２﹒４億元

《經濟通通訊社１６日專訊》歡喜傳媒（０１００３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約２﹒３億至２﹒４億元，２０１９年度則錄得盈利約１億元。

該集團指，收益不少於約６﹒３億元，按年跌近２億元，而虧損主因受新型冠狀病毒疫情影

響，投資的多部電影需要延遲在院線上映，票房收入亦因防疫措施而有所影響，導致收益減少，

加上年內不斷優化和更新「歡喜首映」在線視頻平台內容。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

