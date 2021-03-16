《日入而息》嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊，本港失業率創１７年高

《今天重點》﹡嗶哩嗶哩已通過港交所上市聆訊，美股盤前升４％；嗶哩嗶哩上市文件：正

牽涉１１０宗被指控侵犯第三方版權訴訟

﹡百度（０９８８８）孖展錄逾４７３億，超額認購近３３倍

﹡港燈（０２６３８）去年純利升１７％至２７﹒３億元，派末期息

１６﹒０９仙

﹡政府擴大疫苗接種範圍，林鄭呼籲市民盡快預約；林鄭稱美領館職員染疫，

兩女兒陪同入院１人確診；林鄭稱如期９月５日舉行立法會選舉難度很大

﹡本港最新失業率升至７﹒２％較預期差，創０４年以來高位；失業人數破

２６萬，餐飲業失業率跌至１４﹒１％；２月失業綜援個案１﹒９７萬宗，

按年增近５０％

﹡行會批准城巴新巴平均加價１２％申請，分兩個階段實施



《即日市況》﹡小米炒高８％，科指漲逾３％，恆指升１９３點收復二萬九



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒７８％白酒股反彈，成交創３個月低



《美元匯價》﹡債息因素仍然對匯價有關鍵影響；歐元最新報１﹒１９４７╱５０，日圓最

新報１０９﹒０９╱１０



《公司業績》﹡港燈（０２６３８）去年純利升１７％至２７﹒３億元，派末期息

１６﹒０９仙

﹡永達汽車（０３６６９）去年多賺１０﹒３％，派末期息

０﹒２８８元人幣

﹡恆大物業（０６６６６）去年純利增長１﹒８５倍，不派末期息

﹡大唐集團控股（０２１１７）去年多賺０﹒７％至７﹒１５億元人民幣，末

期息１１分

﹡越秀地產（００１２３）去年多賺２２％至４２﹒５億元人民幣，派末期息

６﹒３港仙

﹡富途控股去年非通用會計準則純利增６﹒５倍，收入增２﹒１２倍



《公司資訊》﹡中薇金融（００２４５）日本投資管理公司引入投資者

﹡迅銷（０６２８８）緬甸供應商成示威縱火襲擊目標

﹡青島控股（００４９９）附屬中標安徽蚌埠市農家住宅發展土地

﹡非凡中國（０８０３２）購Ｃｌａｒｋ控股權連股東貸款涉約１億鎊

﹡指尖悅動（０６８６０）收購ＣＧＩＩ近１７００萬股

﹡盛業資本（０６０６９）完成國內首例保理離岸銀團貸款，獲逾５億元人民

幣授信

﹡眾安在綫（０６０６０）首兩月保費收入近３１億元人民幣按年增逾兩成

﹡港燈（０２６３８）料２０２３年集團天然氣發電比例將提升至７０％

﹡聚利寶（０８５２７）連主席劉婉貞遭索債５３３８萬元

﹡諾輝健康（０６６０６）與阿斯利康戰略合作可增快產品進入市場速度

﹡瀛晟（００２０９）出售蘇州物業涉４０００萬元人民幣

﹡永達汽車（０３６６９）料今年內地汽車銷售有個位數增長

﹡檳傑科達（０１６６５）建議每２股送１紅股

﹡百勝中國（０９９８７）收購福建聖農發展股份５％股權

﹡海福德集團（００４４２）海航旅遊重整對日常業務營運未有重大不利影響

﹡綠業製藥（０２１８６）向Ｉｔａｌｆａｒｍａｃｏ授予新藥於歐洲獨家商

業化權利



《國企紅籌》﹡中國國航（００７５３）２月客運運力投入按年升２１％

﹡深高速（００５４８）或獲注入灣區發展（００７３７）控股權

﹡中國太平（００９６６）首兩個月原保險保費收入按年升４﹒７８％



《神州民企》﹡ＭＩ能源（０１５５５）去年末３Ｐ油氣儲量減少８％

﹡升華蘭德（０８１０６）向夥伴售智慧城市解決方案公司股權



《中國要聞》﹡３１５晚會未提特斯拉，求職網站被曝用戶信息零保障

﹡工信部查處違規行為，下架１７９款拒不整改Ａｐｐ

﹡傳中糧集團擬合併貿易資產上市，打造新農業商品巨頭

﹡傳投身晶片業，字節跳動回應正組建ＡＩ晶片相關團隊

﹡肖遠企出任為銀保監副主席，尹宗華任中聯辦副主任

﹡上交所盧文道稱上交所投保工作必須因時而變

﹡上海將研究出台汽車企業消費評價機制

﹡柬埔寨國王西哈莫尼到訪上海，與李強龔正會晤

﹡臨港將從五個方面建立高質量社會服務體系；臨港正在研究制定醫療衛生服

務擴大開放實施辦法

﹡中汽協表示１－２月中國品牌乘用車銷售同比增近８８％

﹡今年以來滬深１８隻券商Ａ股跌逾２０％

﹡渣打料富時羅素本月２９日確認中國國債納入ＷＧＢＩ

﹡商務部表示今年來消費市場恢復性增長，惟仍受疫情制約

﹡人行１００億逆回購利率持平，全口徑收水１０００億；人行劉桂平建議制

定金融穩定法，精準識別高風險機構

﹡深圳嚴審購房資格，官媒稱或可暫時扭轉供需格局

﹡國務會議要求降政府槓桿率，專家料財政政策緊縮

﹡海航３２１家公司海南高院裁定重整，６月開債權會議；海航就理財產品逾

期兌付致歉，提醒投資人申報債權

﹡天津國資委前主任遭調查，任內多家當地國企債務爆雷

﹡中國首筆數字人幣Ｂ２Ｂ支付結算在遼寧大連完成

﹡螞蟻遭強監管，合作方領航暫停中國基金公司執照申請；傳螞蟻集團估值將

降逾３６％至逾２０００億美元

﹡藍韜文冀與中國發展積極關係，但重要價值觀不讓步

﹡２月人行口徑外匯佔款增２３５億，增加規模逾五年大

﹡ＴＣＬ科技表示原材料緊缺影響可控，下半年或得到緩和

﹡市監總局對提升直播帶貨平台產品質量開展行政指導

﹡美日發表聯合聲明，指控中國違反國際秩序構成挑戰

﹡聖農發展獲百勝中國子公司增持股份，總持股達到５％

﹡稱盜版書不是假貨，拼多多母企陷逾百宗糾紛涉著作權

﹡中汽協表示首兩月前十家ＳＵＶ銷量出爐，長安汽車稱冠

﹡上海已啟動Ａｐｐ侵害用戶權益專項檢測

﹡中國對歐盟或就人權問題制裁深表關切，冀對話非衝突



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，日本採購台灣菠蘿數量創新高



《其他消息》﹡港府優化持牌放債人牌照條件，須評估貸款申請人還款能力

﹡本港最新失業率升至７﹒２％較預期差，創０４年以來高位；失業人數破

２６萬，餐飲業失業率跌至１４﹒１％；２月失業綜援個案１﹒９７萬宗，

按年增近５０％

﹡２００元交通補貼門檻延長六個月，補貼上限升至５００元

﹡創辦人涉丁屋案，王潘律師行被多間銀行停用辦按揭；據報指王潘律師行被

匯豐渣打等６間銀行暫停承造按揭

﹡深股通額度全日用４５﹒４億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用

３２﹒９億元，陸股通淨流入近５６億

﹡ＩＤＣ表示上季全球可穿戴裝置出貨量升２７％，蘋果、小米排首兩位

﹡香港金管局表示與人行數字貨幣研究所測試人幣跨境支付

﹡行會批准城巴新巴平均加價１２％申請，分兩個階段實施

﹡景順料內地經濟今年回復正常，港失業率短期難有明顯改善



《選舉改革》﹡中央座談會第二日，多名港府官員及立法會議員出席

﹡中央在港舉辦座談會，田北辰稱應降低立法會選舉門檻

﹡林鄭稱如期９月５日舉行立法會選舉難度很大

﹡梁君彥稱修例時間緊迫，樂意加開會議配合審議工作

﹡湯家驊自稱適合擔任資格審查委員會成員

﹡張曉明稱若由特區以「五步曲」完善選舉制度辦不成

﹡曾鈺成稱中央冀選委會議席佔較大比例解決拉布問題

﹡中科院與智飛生物合作研發的疫苗獲准在中國緊急使用

﹡中國多個駐外使館表示已接種中國疫苗來華可享簽證便利

﹡德國病例再度迅速增加，法國發現新變種病毒

﹡８名幼兒被送往檢疫中心，家長不滿無嬰兒食品

﹡中西區、西營盤受限區域，十人違反強檢令百戶無應門

﹡林鄭稱美領館職員染疫，兩女兒陪同入院１人確診

﹡美國駐港澳總領事館表示職員拒絕接受隔離為假消息

﹡美領事館被納入強檢名單，否認員工拒遵守隔離規定

﹡許正宇籲金融業界人士及早接受檢測，切斷社區傳播鏈

﹡港府完成中西區及薄扶林道強檢行動，無發現確診個案

﹡今早網上預約系統繁忙，聶德權稱日後接種將更便捷

﹡本港多１２間中心接種復必泰，旺角接種中心現人龍

﹡政府擴大疫苗接種範圍，林鄭呼籲市民盡快預約

﹡蔡堅稱衛生署的新冠疫苗接種指引空泛

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