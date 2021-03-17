《出旗制勝－麥穎儀》新經濟股跌勢似有放緩，小米美團喘定回升

《出旗制勝》隨著美國１０年債息率從高位回落，美國三大指數近日重拾升勢，道指及標普

指數周一晚再刷新高，而納指亦見？勢反彈。港股方面，恆指本周繼續於２９０００點附近位置

上落，儘管市況上落浮沉，新經濟股跌勢似乎有所放緩，個別在２月跌幅較大的股份錄得不同程

度的反彈。其中就包括小米（０１８１０）及美團（０３６９０），均為周二（１６日）為恆指

貢獻升幅最多的股份。

小米（０１８１０）近日無疑是市場的焦點，受制於美國行政命令的影響股價從高位約３６

元的位置一度回落至２２元附近，回調幅度超過３８％。但小米積極回購股份的消息以及上周五

美國聯邦法官駁回了針對該公司的美國投資禁令的消息扭轉了小米跌勢，周二（１６日）富時羅

素考慮將小米重新納入指數的消息更刺激小米的股價再升８％，重返２６元水平之上。截至周二

收市，小米連續４日回升，累計升幅超過２０％。花旗研究報告將小米的目標價由１９﹒３元調

升至３０元，評級為買入。小米將於３月２４日公布去年業績，如繼續看好，或可留意小米購

２４４１３，行使價３０﹒０５元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波幅５５﹒７％，換股比率１０兌

１，２０２１年０８月３０日到期。

國內對於互聯網行業監管趨嚴，新經濟股過去一個月受到市況及政策的雙重影響下股價回落

不少。美團（０３６９０）股價一度從最高位４６０元回落至２８９﹒２元的低位，短短一個月

內跌幅高達３７％。但股價近日似乎於１００天？約３２５元的位置獲得支持企穩，周二反彈３

﹒９％至３２９﹒６元水平，再次升穿１００天？水平。近日見輪場資金積極部署反彈，截至周

一收市，樂觀情緒資金部署（買入認購╱牛證＋賣出認沽╱熊證）的比例佔８７％。如繼續看好

，或可留意美團購２０１９７，行使價３７９﹒０８元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅

５９﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。

但看到昔日備受北水追捧的美團，截至周二收市，連續１９個交易日錄得港股通資金淨流出

，可謂沽壓重重。如投資者認為短期政策風險或將繼續成為美團上升的阻力，又或者認為美團估

值過高或要受制於１００天移動平均綫的阻力的話，看淡方面的選擇則可留意美團沽２９０１３

，行使價２６４﹒６８元，實際槓桿６﹒４倍，引伸波幅５８﹒５％，換股比率１００兌１，

２０２１年０５月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

