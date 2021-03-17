《缸邊隨筆－石鏡泉》請港府要為港人服務

《缸邊隨筆》港府為港人提供了不少服務，但今時有個極重大的服務要做，就是有兩位身帶

新冠病毒的美領事館員工，未能被隔離，仍在社區行走。對香港市民健康帶來極大威脅。



領事人員是有不少的豁免權，但身帶病毒，就是否可豁免隔離，美國領事館的一則通函似乎

如是說（見下文「美領事通函」）。



美國領事館函當然不會惡到話美領館人員可不受隔離，但就話：留意到港府的檢疫隔離政策

，是會將父母與子女隔離。言外之意是：父母為了不與子女分隔，可以不接受隔離？



美領事館此說不是無腦，只是強辭啫。



（１）可以父母子女共處一室去做隔離的，咁就一人染病，全家得福囉，不逐個隔離，講出

來，都畀人話蠢啦！點解咁蠢都講？



（２）為那兩位「走佬」員工尋個堂皇理由去開脫點解「走佬」咁吖，那兩位帶病毒領事員

工，不到政府指定地點隔離，而是闔家去美領館或總領事家中做隔離都可以。係，就全港人都感

激你，美領館會嗎？



（３）講將父母與子女分隔？美國政府最無資格講，走佬去到美國的墨西哥難民，父母跟子

女不是被硬性隔離？他們不帶病毒也要被隔離，你美領館有何理由謂帶有病毒的美領事員工父母

，不應與其子女隔離？真想全家福定全家仆？



＊帶病毒者不可通街走＊



美領館怎做怎講，他們事，港府要做的是防疫在這個維護全港人的大前提下，港府應要求：



（１）你美領館搞掂佢，一定不可讓該兩名帶病毒者，通街走；



（２）如不合作，２４小時內都亞之亞左，叫中央外交部下驅逐令，趕該兩員帶病毒者離港

。



港府一定不要怕事，嚴正跟進，港府今時容許帶病毒的美領館員工周街走，下周英國領館、

日本領館、菲律賓領館有員工被檢陽性，又是否可以不受隔離通街走？



今天文短，因為只講一點，請港府要為港人服務。如服務了，請出個告港人書，讓港人放心

。



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＊美領事通函＊



Ｍｅｓｓａｇｅ ｆｏｒ Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｃｉｔｉｚｅｎｓ：Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｃｏｎｓｕｌａｔｅ

Ｇｅｎｅｒａｌ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ａｎｄ Ｍａｃａｕ（Ｍａｒｃｈ １５﹐ ２０２

１

）Ｌｏｃａｔｉｏｎ：Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ



Ｅｖｅｎｔｓ：Ｏｎ Ｍａｒｃｈ １５﹐ ２０２１ ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒

Ｃｏｎｓｕｌａｔｅ Ｇｅｎｅｒａｌ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ａｎｄ Ｍａｃａｕ

ｗａｓ ｉｎｆｏｒｍｅｄ ｔｈａｔ ｔｗｏ Ｃｏｎｓｕｌａｔｅ Ｇｅｎｅｒａｌ

ｅｍｐｌｏｙｅｅｓ ｔｅｓｔｅｄ ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｆｏｒ ＣＯＶＩＤ－１９﹒ Ｗｅ



ｈａｖｅ ｃｌｏｓｅｄ ｔｈｅ Ｃｏｎｓｕｌａｔｅ Ｇｅｎｅｒａｌ ｔｏ

ｐｅｒｆｏｒｍ ａ ｄｅｅｐ ｄｉｓｉｎｆｅｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｌｅａｎｉｎｇ

ｗｈｉｌｅ ｃｏｎｔａｃｔ ｔｒａｃｉｎｇ ｉｓ ｃｏｎｄｕｃｔｅｄ﹒ Ｔｈｅ

Ｃｏｎｓｕｌａｔｅ ｅｍｐｌｏｙｅｅｓ ｔｈａｔ ｔｅｓｔｅｄ ｐｏｓｉｔｉｖｅ

ｆｏｒ ＣＯＶＩＤ－１９ ｄｏ ｎｏｔ ｗｏｒｋ ｉｎ ｏｆｆｉｃｅｓ ｔｈａｔ

ｉｎｔｅｒａｃｔ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｐｕｂｌｉｃ﹒ Ｗｅ ａｒｅ ａｗａｒｅ

ｔｈａｔ ｍａｎｙ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｃｉｔｉｚｅｎｓ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ａｒｅ

ｃｏｎｃｅｒｎｅｄ ａｂｏｕｔ ｌｏｃａｌ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｔｅｓｔｉｎｇ﹐

ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ﹐ ａｎｄ ｈｏｓｐｉｔａｌｉｚａｔｉｏｎ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ

﹐ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ ｉｎ ｒｅｇａｒｄ ｔｏ ｔｈｅ ｐｏｓｓｉｂｌｅ

ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｆｒｏｍ ｔｈｅｉｒ ｐａｒｅｎｔｓ﹒

Ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｃｏｎｓｕｌａｔｅ Ｇｅｎｅｒａｌ ｉｓ ａｃｔｉｖｅｌｙ

ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ ｔｈｅｓｅ ｃｏｎｃｅｒｎｓ ａｔ ｔｈｅ ｈｉｇｈｅｓｔ

ｌｅｖｅｌｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｔｏ

ａｄｖｏｃａｔｅ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｃｉｔｉｚｅｎ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ﹒

Ｗｅ ｕｒｇｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｃｉｔｉｚｅｎｓ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｔｏ

ｃｏｍｐｌｙ ｗｉｔｈ ａｌｌ ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｈｏｎｇ

Ｋｏｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ﹒



Ａｃｔｉｏｎｓ ｔｏ Ｔａｋｅ：



Ｉｆ ｙｏｕ ｈａｖｅ ａｎ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｎｄ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ

ａｓｋｅｄ ｔｏ ｒｅ－ｌｏｃａｔｅ ｔｏ ａ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ ｃｅｎｔｅｒ﹐ ｐｌｅａｓｅ

ｃｏｎｔａｃｔ ｕｓ ｖｉａ ｅｍａｉｌ ａｔ ＡＣＳＨＫ＠ｓｔａｔｅ﹒ｇｏｖ ｏｒ

ｃａｌｌ ２５２３－９０１１﹒ Ｐｌｅａｓｅ ｃａｌｌ ｏｎｌｙ ｉｎ ａｎ

ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｓ ｗｅ ｗａｎｔ ｔｏ ｋｅｅｐ ｔｈｅ ｌｉｎｅ

ａｖａｉｌａｂｌｅ ｆｏｒ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｃｉｔｉｚｅｎｓ ｉｎ ｎｅｅｄ ｏｆ

ｉｍｍｅｄｉａｔｅ ａｎｄ ｃｒｉｔｉｃａｌ ｓｕｐｐｏｒｔ﹒



Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ：



．Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｃｏｎｓｕｌａｔｅ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ａｎｄ

Ｍａｃａｕ



＋８５２ ２８４１－２２１１



＋８５２ ２５２３－９０１１ （ａｆｔｅｒ ｈｏｕｒｓ）



ＡＣＳＨＫ＠ｓｔａｔｅ﹒ｇｏｖ



．Ｓｔａｔｅ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ － Ｃｏｎｓｕｌａｒ Ａｆｆａｉｒｓ



８８８－４０７－４７４７ ｏｒ ２０２－５０１－４４４４



．Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ



．Ｍａｃａｕ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ



．Ｅｎｒｏｌｌ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｍａｒｔ Ｔｒａｖｅｌｅｒ Ｅｎｒｏｌｌｍｅｎｔ

Ｐｒｏｇｒａｍ （ＳＴＥＰ） ｔｏ ｒｅｃｅｉｖｅ ａｌｅｒｔｓ



．Ｆｏｌｌｏｗ ｕｓ ｏｎ Ｆａｃｅｂｏｏｋ ａｎｄ Ｔｗｉｔｔｅｒ



資料來源：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｈｋ﹒ｕｓｃｏｎｓｕｌａｔｅ﹒ｇｏｖ╱ｓｍ－２０２１０

３１５０１╱



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

