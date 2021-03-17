【濠賭跑出】連敬涵：賭股盈利追不上股價，金沙續牌問題需小心

《經濟通通訊社記者吳藹林１７日報道》澳門昨日放寬外地人入境，市場憧憬賭業自疫情中

復甦，濠賭股近來累升不少。銀娛（０００２７）半日收升逾３％暫連升三日累漲近９％，金沙

（０１９２８）早市升近１％創逾５２周高位，澳博（００８８０）半日漲近３％。然而，證券

界分析認為，澳門現有６個賭牌將於明年６月到期，前景仍不明朗。



＊金沙賭牌延續與否，視乎中美關係＊



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時賭業盈利追不上股價升

幅，認為股價再向上望空間不大。

金沙集團本月初同意約６２﹒５億美元的價格出售旗下拉斯維加斯物業，稱專注發展在澳門

和新加坡核心的亞洲業務，市場推測此舉是金沙集團為旗下金沙中國延續澳門賭牌下的賭注，連

敬涵認為這一著正確，集團業績增長主要依賴中國，此舉對於獲得賭牌屬好因素，澳門政府最快

下半年展開賭牌重新競投諮詢，最終結果仍要視乎屆時中美關係如何。金沙股價可上望４４元，

但發牌決定公布前需多加留意。該股今日早市收報３９﹒４元，盤中見４０﹒５５元逾５２周新

高。



＊銀娛現入市風險高，６５元方買入＊



連敬涵續稱，放寬外地人入境對賭業盈利幫助不大，主要由於多國仍在封關。中國豪客亦因

疫情而減少，政策面亦不鼓勵民眾組團賭博，因此賭股再向上望空間不大。另一隻藍籌銀娛（０

００２７）現時入市風險太高，建議待回落至６５元方買入。銀娛半日收報７７﹒２５元，盤中

在７３﹒８元至７８﹒８５元之間上落。





表列濠賭股股價表現：



股份（編號） 今日早市收 今年以來最低位 本周以來升跌幅 今年以來升跌幅

（元） （元） （％） （％）

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銀河娛樂（０００２７） ７７﹒２５ ５６﹒６５ ＋８﹒７３ ＋２８﹒２２

新濠國際（００２００） １７﹒２２ １２﹒９６ ＋３﹒７４ ＋１４﹒１９

澳博控股（００８８０） １０﹒７６ ８﹒１８ ＋６﹒３２ ＋２４﹒１１

永利澳門（０１１２８） １６﹒１４ １１﹒７６ ＋３﹒８６ ＋２３﹒９６

金沙中國（０１９２８） ３９﹒４０ ２９﹒８０ ＋５﹒９１ ＋１５﹒７１

美高梅 （０２２８２） １４﹒２６ １０﹒８８ ＋５﹒０１ ＋７﹒０６

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股指

恆指指數 ２９０００點 ２７０７９點 ＋０﹒９１ ＋６﹒５０

國企指數 １１３４６點 １０６１４點 ＋１﹒５５ ＋５﹒６６

恆生科技指數 ８５４６點 ７７０６點 ＋１﹒０６ ＋１﹒４３

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註：資料截至今日中午收市

