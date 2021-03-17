《凱文隨筆－凱文》中美會談，不歡而散？

《凱文隨筆－凱文》中國國務委員楊潔篪、外交部長王毅將於明天（１８日）在阿拉斯加與

美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文會面。過去幾天，拜登政府高層官員的種種活動與

言論，都對中國充滿敵意，這次會面如果能有正面積極的結果，就證明這些美國政客都是奧斯卡

金像影星。



經濟是所有個國家發展的重心，但美國在公布中美會議日期後已馬上表明，貿易議題不是雙

方的討論核心，也就看到美國這次是要跟中國談政治；根據蘇利文的話，美國要談香港、台灣、

新疆、釣魚台，以及中國對澳洲的經濟威脅等問題，是要傳遞美國的價值觀，這些都是中國絕不

會妥協的議題，會議究竟可維持多久？中國一向抱忍讓的態度，但習近平主席最近說中國的青年

可以平視世界了；那如果美國是以俯瞰的角度來舉行這場會談，那就話不投機了。



拜登執政快兩個月了，保留了前任總統對中國實施的關稅與各種制裁，明顯看到他沒有任何

謀略，只懂一面倒四出尋回舊夥伴抱團取暖，老政治家施政竟不如一個商人！特朗普種種所謂措

施其實都是失敗的老招（因為他用了幾個上世紀七十及八十年代當紅的官僚），新政府未能及時

糾正過來，繼續保留，反映了這個團隊膽子小、保守，只會跟隨前朝的作為，簽支票派錢。難怪

英國哈里王子的美國籍太太梅根在爆了皇室醜聞後，也揚言要參選下屆總統選舉，確實是任何人

都可以勝任，只要你有能力籌到選舉經費。



布林肯，與國防部長奧斯汀這幾天出訪日本、韓國與印度。一到埗東京就表明釣魚台海域適

用美日安保條約；之前，退休將領也在戰略智庫發表文章，揚言中國武力統一台灣，美國必將介

入。如此種種言論都是對中國主權的挑釁，雙方這次會面若有好結果，可謂是繼去年新冠病毒後

的另一怪事。



如果拜登身體夠健壯，可以完成這一屆任期，也許他最終能夠檢視的政績，就是他上任就簽

署的ＬＧＢＴＱ性取向、性別認同權利行政指令，媲美特朗普離任前檢視他的美墨圍牆政績。據

居住美國的朋友透露，指令的極端演譯是，一個男人只要自覺自己是有女性性向，他就可以選擇

進入女廁。拜登在這議題的確是比特朗普前衛。

