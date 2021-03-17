【企業盈警】冰雪集團（０８４２９）料去年虧損收窄至７０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》冰雪集團控股（０８４２９）發盈警，預期截至去年１２月底

止年度，錄得淨虧損７０萬元，而２０１９年同期錄得淨虧損１５０萬元。

集團指，預期虧損是由於新型冠狀病毒疫情爆發導致項目延遲及取消，令收益大幅減少。

集團預期全年業績公告將於本月２２日刊發。（ｐｌ）

