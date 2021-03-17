【反壟斷】據報阿里巴巴沒有出售媒體計劃，亦無收到政府部門通知

《經濟通通訊社１７日專訊》據報引述接近阿里巴巴（０９９８８）消息人士表示，集團沒

有收到任何政府部門通知，要求強制出售媒體資產，亦沒有出售旗下媒體的計劃。

外媒上日引述不具名消息人士報道，中國政府已要求阿里巴巴處置其傳媒資產，因官方擔心

集團對公眾輿論的影響力。阿里巴巴目前香港《南華早報》及內地微博股權。（ｅｃ）（ｚｚ）

