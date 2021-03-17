【新冠肺炎】匯豐總行今起關閉至另行通知，政府刊憲強制檢測

《經濟通通訊社１７日專訊》中環匯豐銀行總行近日錄得３人確診新冠肺炎。據匯豐內部文

件顯示，匯豐總行大廈將於今日起關閉，直至另行通知。另外，於３月２日至１５日曾在匯豐總

行逗留超過２小時的人士，均要進行強制檢測。

政府刊憲，將２２個指明地方列入新冠病毒強制檢測公告，包括中環匯豐總行大廈，要求於

本月３日至１６日曾身處這些地方的人士，必須接受病毒檢測。政府亦將於今天在匯豐總行大廈

增設流動採樣站。（ｋｉ）

