【夾倉潮】洲際交易所行政總裁：遊戲驛站事件反映監管存在缺陷

《經濟通通訊社１７日專訊》紐約證交所母公司洲際交易所行政總裁史普雷徹周二

（１６日）表示，遊戲驛站場的夾倉潮事件反映美股市場存在監管缺陷，而這種浪潮可能會漫延

至大宗商品等其他市場，並反映散戶投資者的影響力正愈來愈大。

芝交所行政總裁達菲則表示，這種浪潮引起市場質疑監管機構的治理能力，而目前仍然未能

就散戶操縱市場行為作具體定義的情況令人擔憂，散戶投資者亦不傾向尋求監管保護。（ａｌ）

