《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士指，印度國有煉油商正計劃由５月開始
將削減四分一由沙特進口的原油，反映印度與沙特之間的緊張關係不斷升級。
消息指印度石油公司（ＩＯＣ）、印度巴拉特石油（ＢＰＣＬ）、印度斯坦石油公司
（ＨＰＣＬ）、芒格洛爾煉化（ＭＲＰＬ）準備在５月裝運約１０８０萬桶原油，而國有煉廠控
制印度煉油產能約６０％左右，即每月平均進口１４７０萬至１４８０萬桶沙特石油。（ａｌ）
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17/03/2021 15:14
【油市博奕】傳沙特與印度緊張關係升級，印度大減進口沙特原油
《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士指，印度國有煉油商正計劃由５月開始
將削減四分一由沙特進口的原油，反映印度與沙特之間的緊張關係不斷升級。
消息指印度石油公司（ＩＯＣ）、印度巴拉特石油（ＢＰＣＬ）、印度斯坦石油公司
（ＨＰＣＬ）、芒格洛爾煉化（ＭＲＰＬ）準備在５月裝運約１０８０萬桶原油，而國有煉廠控
制印度煉油產能約６０％左右，即每月平均進口１４７０萬至１４８０萬桶沙特石油。（ａｌ）
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