港股低開３５點再失兩萬九，美團、騰訊均軟１％

《經濟通通訊社１７日專訊》市場觀望美國聯儲局議息後就利率和通脹發表的聲明。隔晚美

股三大指數個別發展，道指高位回落，結束七連升，納指則反覆站穩。亞太股市個別發展，日經

２２５指數升１２點，南韓首爾ＫＯＳＰＩ指數跌２３點，連彈兩日的港股低開３５點。美國１

０年期國債孳息徘徊在１﹒６厘水平，投資者仍憂慮債息持續攀升，本港科技股個別走，騰訊（

００７００）跌０﹒９５％，報６２４﹒５元；美團（０３６９０）跌１﹒０９％，報３２６元

；小米（０１８１０）微升０﹒１９％，報２６﹒３５元。據報阿里巴巴（０９９８８）沒有出

售媒體計劃，亦無收到政府部門通知，仍軟０﹒１８％，報２２１元。

油價連續第三日收市下跌，紐約４月期油收報每桶６４﹒８美元，跌５９美仙，中石化（０

０３８６）開跌１﹒５７％，報４﹒４元，暫為表現最差藍籌。中興通訊（００７６３）去年純

利下跌１７﹒３％，不過預期今年首季純利增長最多２﹒０８倍，開升７﹒３９％，報２１﹒８

元，為表現最好科指股。

現時，恆生指數報２８９９２，跌３５點或跌０﹒１２％，主板成交３１﹒９８億元。國企

指數報１１３３２，升３點或升０﹒０３％。恆生科技指數報８５２３，跌７點或跌０﹒０９％

。

即月期指新報２８９４４，跌１０點，低水４８點。即月國指期貨報１１３２７，升２８點

，低水６點。即月科指期貨新報８５００，升１１點，高水２點。（ｃａ）

