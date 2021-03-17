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即市新聞

17/03/2021 09:21

港股低開３５點再失兩萬九，美團、騰訊均軟１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》市場觀望美國聯儲局議息後就利率和通脹發表的聲明。隔晚美
股三大指數個別發展，道指高位回落，結束七連升，納指則反覆站穩。亞太股市個別發展，日經
２２５指數升１２點，南韓首爾ＫＯＳＰＩ指數跌２３點，連彈兩日的港股低開３５點。美國１
０年期國債孳息徘徊在１﹒６厘水平，投資者仍憂慮債息持續攀升，本港科技股個別走，騰訊（
００７００）跌０﹒９５％，報６２４﹒５元；美團（０３６９０）跌１﹒０９％，報３２６元
；小米（０１８１０）微升０﹒１９％，報２６﹒３５元。據報阿里巴巴（０９９８８）沒有出
售媒體計劃，亦無收到政府部門通知，仍軟０﹒１８％，報２２１元。
　　油價連續第三日收市下跌，紐約４月期油收報每桶６４﹒８美元，跌５９美仙，中石化（０
０３８６）開跌１﹒５７％，報４﹒４元，暫為表現最差藍籌。中興通訊（００７６３）去年純
利下跌１７﹒３％，不過預期今年首季純利增長最多２﹒０８倍，開升７﹒３９％，報２１﹒８
元，為表現最好科指股。
　　現時，恆生指數報２８９９２，跌３５點或跌０﹒１２％，主板成交３１﹒９８億元。國企
指數報１１３３２，升３點或升０﹒０３％。恆生科技指數報８５２３，跌７點或跌０﹒０９％

　　即月期指新報２８９４４，跌１０點，低水４８點。即月國指期貨報１１３２７，升２８點
，低水６點。即月科指期貨新報８５００，升１１點，高水２點。（ｃａ）

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