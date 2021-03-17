《盤後部署》大市成交額縮減，料港股暫時於２９２００點上落

《經濟通通訊社１７日專訊》美國１０年期國債孳息突破１年高位，市場觀望美國聯儲局議

息後就利率和通脹發表的聲明。隔晚美股三大指數個別發展，恆指低開３５點報２８９９２，低

見２８７８０，大市好淡爭持，曾倒升１５２點，見２９１８０點全日高，惟受制５０天線（約

２９２２８點）回落，全日反覆於十日線（２９００８點）徘徊。恆指收報２９０３４，升６點

或升０﹒０２％，主板成交１４８７﹒０１億元，較上日低３﹒８％。國企指數報１１３５８，

升２９點或升０﹒２６％。恆生科技指數報８５７４，升４３點或升０﹒５１％。

今早開市後Ａ股跌幅快速拉大，上證綜合指數報３４４５，跌１點或跌０﹒０３％；深證成

份指數報１３８０９，升１６６點或升１﹒２２％。兩市全日成交７１０８億元人民幣。



＊中企擬起訴華府，半導體及ＬＣＤ面板或面臨緊缺＊



小米（０１８１０）近日獲美國暫緩執行投資禁令。據路透引述多位知情律師指，部分被前

總統特朗普列入「黑名單」的中國企業正考慮起訴美國政府，就相關事宜與Ｓｔｅｐｔｏｅ ＆

Ｊｏｈｎｓｏｎ及Ｈｏｇａｎ Ｌｏｖｅｌｌｓ等律師行洽談。其中，被納入中企黑名單之一的

籮筐技術（ＬＫＣＯ），近日已向華盛頓聯邦法院提起訴訟，要求將其撤出黑名單。分析認為籮

筐技術有望複製小米的成功。

美國南部得州等地上月多間半導體工廠，因嚴寒天氣下的供電問題被迫停工。分析認為將影

響全球５Ｇ手機和ＳＳＤ等產品的生產。其中，三星電子在得州首府奧斯汀的半導體工廠自２月

１６日至今仍未復工，預計損失金額將達４０００億韓圜（約２７億港元）。此外，據悉全球

ＬＣＤ面板的價格在３月份將會更高，一季度預計會上漲１０％。主要由於下游廠商需求強勁，

加之上游關鍵零部件緊缺。據該產業鏈人士透露，多間ＬＣＤ顯示驅動芯片供應商正考慮提高價

格。



＊大市抱持審慎態度，暫時於２９２００點上落＊



聯儲局將於香港時間１８日凌晨公布的議息結果，市場預計將維持超寬鬆貨幣政策，同時上

調對美國經濟增長的預期。港股近日成交額縮減，今日成交只有１４８７﹒０１億元，創２月

１１日半日市以來最低水平，可見大市態度仍審慎，並觀望議息結果。

恆指兩日站穩１０天線，預期當５天線升破１０天線可作為短期見底訊號，暫時於

２９２００點水平上落。（ｋｉ）

