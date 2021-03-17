【大國博弈】華府據報不指望本周中美會談可取得具體協商成果

《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社最新引述華府高級官員消息指，美國並不指望本周中

美阿拉斯加會談取得具體協商成果，亦不期待在會晤後發表聯合聲明。

消息指美國將與中國高層官員進行強硬對話，並將具體指出中方有必要採取行動及加以改變

的地方，如香港、新疆人權問題上的行為，以及持續的惡意網絡活動表達憂慮。

消息亦稱美國期待與中國進行堅定、坦率的會談，對中國能否改變行為抱有預期，而中國在

會談中的表述，將對美國的對華策略十分重要，美方期待看到事實，而非言辭，同時亦希望中國

遵守國際法則，因為目前在許多方面都達不到要求。消息又強調拜登新政府將以團結一致的方式

對待中國，中方企圖分化美國的行動是行不通。

另外白宮發言人普薩基周二（１６日）表示，預計中美阿拉斯加會談可能會很艱難，並強調

總統拜登並沒有對一些問題避而不談，如人權、經濟、技術問題，而今次會晤並不是要建立兩國

將定期接觸的預期。

不過美國國務卿布林肯周二與日本外務大臣茂木敏充對話時已指責中方對香港、新疆、台灣

地區使用高壓和攻擊性手段，具體在香港有系統侵蝕自治，在新疆和西藏採取違背人權行動，在

南海採取違反國際法的主張，警告美國必要時將發起反制。

布林肯亦重申與盟友一致推動印太地區自由與開放，並將會團結應對中國，強調區內國家遵

守法例，互相合作，和平解決糾紛。（ａｌ）（ｚｚ）

