【全球放水】白宮經濟委員會副主任：拜登稅改計劃希望提高企業稅

《經濟通通訊社１７日專訊》白宮國家經濟委員會副主任拉馬穆蒂周二（１６日）接受電視

訪問時表透露，總統拜登即將推出的稅改計劃將對企業及富裕人口徵收更高的稅項，同時為中產

家庭提供減免，因為這是拜登所堅信的方向。

他又指拜登將推出的稅改計劃目標之一是鼓勵大型企業和跨國公司增加在美投資，而在疫情

期間仍獲益的富裕人士亦將成為徵收更高稅項的對象。

雖然拉馬穆蒂沒有有透露相關計劃出台的時間表，但表明希望與國會合作實現這些目標，強

調計劃希望確保中產階級家庭的稅務負責不會超過其應佔比例，而被問及如何定義中產階級時，

他舉例如果一個由老師護士組成的家庭，總收入１１萬美元，理應得到減免，因為數據顯示他們

在疫情期間遭受衝擊。



＊麥康奈爾：共和黨不可能支持以加稅實施大規模經濟重啟的計劃＊



美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾周二則稱，該黨不可能支持以加稅實施長遠大規模經濟

重啟的計劃，這亦意味民主黨需要單方面強行推進該計劃。

他預測民主黨將不得不再次採用程序強行推進該計劃，並預計該計劃將包含加稅，以及其他

民主黨的優先事項。

他亦警告反對民主黨為了克服共和黨的反對，拋棄冗長的辯論程序，並更威脅採取報復行動

，停擺參議院常規事務。

麥康奈爾在參議院發言時提醒民主黨人，他只需要一位參議員就可以阻止參議院召開會議，

並要求每份法案在辯論前作全文誦讀，或者禁止快速推進無爭議的提名人選，強調不會為拜登在

國會開辟快速通道。（ａｌ）

