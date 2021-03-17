《外地經濟》標普確認美國主權評級，展望維持穩定

《經濟通通訊社１７日專訊》評級機構標普周二（１６日）確認美國「ＡＡ＋╱Ａ－１＋」

主權信用評級，因為美國經濟具韌性，加上貨幣政策具有廣泛靈活性。

標普亦維持美國評級展望為穩定，反映隨著疫情消退，預計經濟將快速增長，同時財政赤字

擴大，預期未來三年正面和負面影響評級因素均衡，而由於近期財政赤字將非常龐大，華府將制

定抗衡措施，以應對長期財政挑戰。（ａｌ）

