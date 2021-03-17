【緬甸局勢】緬甸仰光居民擔心軍政府再作鎮壓逃離當地

《經濟通通訊社１７日專訊》緬甸仰光萊達雅工業區的居民周二（１６日）逃離當地，因為

區內就像戰區，到處都有槍擊事件。

而據軍政府經營的電視台報道，軍政府指控被驅逐政府的駐聯合國特使叛國，涉嫌煽動國民

不服從，並呼籲作出制裁。

法國外交部長勒德里昂則表示，歐盟將於下周一（２２日）的外長會議上批准制裁緬軍將領

的制裁。（ａｌ）

