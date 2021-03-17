【全球放水】澳洲央行：如果房貸標準下降構成風險，考慮收緊措施

《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲央行助理總裁肯特今日發表演講時表示，如果房貸標準降

低，資產價格上升，構成金融風險，將考慮收緊宏觀審慎措施，不過目前還未走到這一步，並且

央行不認為貨幣政策能夠，或者應當試圖控制資產價格。

目前澳洲樓市正處於廣泛繁榮期，引發市場對資產泡沫的擔憂，繼而激起央行可能不得不提

高利率，抑制房價漲勢的臆測。（ａｌ）

