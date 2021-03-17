【企業盈警】港銀控股（０８１６２）料去年虧損大增最少六成

《經濟通通訊社１７日專訊》港銀控股（０８１６２）料截至去年底止年度將錄得虧損大幅

增加，較２０１９年同期虧損增加最少６０％。其指虧損大幅增加主要由於全球新冠疫情衝擊，

經濟活動的普遍暫停導致營商環境更為艱難，而較２０１９年而言，期內營收亦料大幅減少。而

有關公告料於本月２５日或前後刊發。（ｊｃ）

