【企業盈警】北大青鳥環宇（８０９５）料去年股東溢利大減逾九成

《經濟通通訊社１７日專訊》北大青鳥環宇（０８０９５）預期於截至去年１２月３１日止
年度，股東應佔溢利減不少於９０％，較２０１９年同期股東應佔溢利約為１４﹒０２４億元人
民幣。預期股東溢利減少主要由於期內並無確認視作出售附屬公司的收益。
有關全年業績預期於下周五（２６日）刊發。（ｊｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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