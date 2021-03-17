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即市新聞

17/03/2021 11:00

《窩輪豪情－梁業豪》準確測中恒指即市波動範圍

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地
產建築業業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為小米（０１８１０）、中國海外（００６８８）與華住集團（０１１７９），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）與京東集團（０９６１８）。
　　恆指開市後曾一度跌抵２８７８０，較筆者開市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內所提供的即市首
個重要支持位２８８４９相差０﹒２３７％。由於並沒有超越０﹒５％的支持區底部，其後市況
掉頭回升是非常合理的。好友攻抵２９１８０後便收手，皆因到達了筆者預計的即市首個重要阻
力位２９１７９。換言之，恆指今早（１７日）至今的波動範圍完全在筆者預計之內，而上述預
測應對買賣恆指牛熊證者非常有利。其實，筆者於頻道內同時預測的，還有其餘四大指數的即市
波動範圍，方便炒賣國指牛熊證科指牛熊證的投機者。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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