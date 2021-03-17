《古臣周記－古臣》熱炒內銀股難抉擇，一文了解郵儲行招行優劣

《古臣周記》近日孖屐繼續風起雲湧，啲錢睇住花旗長債息嚟炒，幾乎日日都上演資金輪動

！上期阿臣同大家分析完整個內銀板塊現時嘅可取之處，今期就同大家睇吓邊隻內銀佬值博啲。

以前買內銀大家都係貪佢息率高，夠穩定，但正當銀行板塊補漲時，有邊間行有獨特概念可以跑

出？唔通真係得四大行可以吼？等阿臣同缸友一齊解構一下。

內銀大概可以分為兩大類，首先就係６間國有大行，包括工農中建交郵儲；其次仲有１２間

股份制銀行，包括招行、興業、光大、中信同平安銀行。而我哋今日嘅焦點就係郵儲行（０１６

５８）同招行（０３９６８）。

點解一嚟就排除咗四大行呢？當然工農中建係風險相對較低嘅優質選擇，派息亦十分慷慨，

但神州政府繼續要求內銀讓利實體經濟，巨型國有行要相對更嚴格咁執行中央指令，盈利壓力比

其他中型商業銀行沉重，加上郵儲行同招行業務較進取，由於阿臣今次建倉目的係想追求高回報

多於避險，所以得出以上選擇。



＊郵儲行招行勢均力敵＊



先談相同優點，兩行零售銀行業務突出，業務模式著重個人存款、貸款、私人銀行、理財產

品等，存貸款來源主要為中小企及個人戶，可以帶嚟低利息成本存款同高收益貸款，淨利差同加

權風險資產收益率都可以保持較高水平。兩行均以零售業務為主，零售貸款佔比超過五成，現時

商業銀行面臨向實體經濟讓利嘅考驗，當前零售業務息差水平較高，資產質量相對較好。

用最簡單易明嘅內銀經營數據做比較，舊年第三季，郵儲行同招行嘅淨利差分別係２﹒３５

％同２﹒４５％，而淨利息收益率分別係２﹒４％同２﹒５３％；而四大行中表現最強嘅建行（

００９３９），淨利差亦只係有２﹒１２％、淨利息收益率２﹒２６％。資產質量方面，招行第

三季不良貸款率為１﹒１７％，郵儲行僅為０﹒８８％，其他５間國有行不良貸款率均為１％以

上。

資產質量方面郵儲行勝，經營表現而言招行勝，各有千秋。



＊直銷銀行有前景＊



兩行相比同業仲有另一個優勢，都有開展直銷銀行。直銷銀行係互聯網金融領域嘅新概念，

透過電子渠道提供金融產品同服務，可以通過線上渠道開展零售業務，突破物理限制，同個人網

銀相比，又突破了本行帳戶局限，可以向其他銀行用戶開放。要比喻嘅話，傳統銀行係咩金融產

品都有嘅超級市場，而直銷銀行就係產品精簡，但隨時隨地都搵到用到嘅便利店。對於郵儲行同

招行嚟講，最吸引嘅當然係直銷銀行開拓零售市場嘅能力，畢竟用家唔一定要有自己行嘅借記卡

都可以開戶嚟用，方便性更加係招攬新客戶嘅良藥，吸納更多嘅支付同消費信貸業務。

不過兩行嘅打造方向都有不同，郵儲行以自主經營，旗下中郵郵惠萬家銀行係佢全資子公司

，基本上完全繼承母行定位，係佢向金融科技探路嘅旗艦；而招行就同京東（０９６１８）聯手

合辦招商拓撲銀行，發展招行擅長嘅個人戶同小微領域，由招行京東分別持股七成同三成。

兩行嘅選擇都反映咗郵儲行對自身業務嘅自信。業內人士指，郵儲行獨立經營直銷銀行可能

基於佢嘅零售網點優勢，佢有成４萬個經營網點，覆蓋神州九成九地區，係最多經營網點嘅內銀

，亦有意將網點賦能轉型，利用金融科技將４萬個網點打造成４萬個「微商圈」?「微社區」。

反之，招行只專注於珠三角同長三角等發達經濟區域，網點優勢相對偏弱。

中信建投指出，隨著互聯網存款管理辦法推出，百度、阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（０

０７００）、京東嘅部分金融業務受限，睇好持有直銷銀行新牌照嘅招行同郵儲行，預計郵儲行

舊年第四季淨利潤按年增長有望超過兩成二。



＊零售之王隱憂多＊



而有零售之王美譽嘅招行有不少隱憂，首先係佢信用卡不良貸款快速攀升，睇返近幾年年報

，招行響２０１８同２０１９年嘅信用卡不良貸款率分別係１﹒１１％同１﹒３５％，而去到舊

年上半年，信用卡貸款不良率已經去到１﹒８５％，半年時間升咗半巴仙，反之郵儲銀行２０２

０上半年信用卡不良率分別雖然有１﹒９９％，但只係升咗０﹒２５巴仙，響承受較大疫情壓力

嘅國有行入面算做得唔錯！另外，招行作為神州最大信用卡發放行亦開始面臨監管陰霾，舊年年

尾銀保監會點名批評股份行信用卡業務，招行舊年第三季信用卡相關投訴就有成近５６００宗，

按季增加兩成四，係最多投訴股份制銀行。

信用卡不良率都未動搖到招行嘅地位，但負債成本方面先令人憂慮。根據彭博綜合市場資訊

，截止舊年９月底，郵儲行存款對總資產佔比達９０巴仙，而招行只有６８巴仙。招行負債中有

大部分都係嚟自向央行以及同業借錢，正正依家全球踏入經濟復甦周期，神州復甦步伐更加領先

全球，銀保監會主席郭樹清更加表明貸款利率或會回升，幣策收緊幅度愈來愈大，市場利率逐漸

走強，同業拆借及同業存單成本都會上行，喺「收水」大環境下，存款優勢愈大嘅銀行淨利差擴

張愈快，反而招行能否保持現時領先同行嘅淨利差就令阿臣有不少疑慮。



＊下沉市場潛力高＊



睇返郵儲行，雖然佢經營表現略為不及招行，但佢具有極高嘅存款佔比?優異嘅資產質量?

以及自主嘅金融科技直銷銀行業務。而且郵儲行亦係下沉市場零售之王，佢擁有超過６億嘅個人

客戶，有近４萬個營業網點分布喺整個神州，當中有近六成位於中西部嘅縣域地區，正正係金融

基礎較薄弱嘅區域，郵儲行可以免去競爭咁滲透鄉村市場。隨著神州加快推動縣域經濟，下沉市

場金融需求有一大片藍海等待開發，舊年《中國縣域經濟百強研究》就提到，百強縣以佔神州不

到２％嘅土地同７％嘅人口，就創造咗全國近一成嘅ＧＤＰ，金融業務潛能巨大。截至２０１９

年，郵儲行借記卡結存卡量超過１０億張，而信用卡結存卡量只有約３１１０萬張，佔比只有近

３％，業務拓展空間巨大。

除咗上述嘅直銷銀行業務，郵儲行亦有喺成個科技領域亦有急起直追，行長郭新雙表明郵儲

行會喺「十四五」時期內每年將３％營業收入用於發展金融科技，近日該行亦有同上海及大連市

政府聯手合作推動數字人民幣應用，科技創新亦可憧憬。

另外，郵儲行喺舊年１１月向控股股東郵政集團發Ａ股，集資不超過３００億人仔，用於補

充核心一級資本，有助貸款增長和盈利改善。

綜上所述，郵儲行現時業務層面同招行不相伯仲，但發展潛力同想像空間較後者為大。



＊果斷建倉郵儲行＊



身為「股神」巴菲特愛將李祿心頭好嘅郵儲行，喺近期反覆市之下亦相對穩定，企喺５﹒８

銀以上橫行咗一段時間，阿臣覺得雖然現價都係高位，但仍然值博，亦對嚟緊月底放榜有信心，

喺今日低位６﹒１銀入兩手，以１２２００銀買入兩千股。

另外阿臣留意到持倉嘅世茂服務（００８７３）已經有兩成五嘅升幅，於是喺今日以１７銀

沽出止盈，扣埋手續費，總共套現１７０００銀，淨賺３４８５銀。

以上兩個操作後，倉位現金共計有５０３０９銀。





表列截至３月１７日全日收市阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４５４﹒６０元 ４５４６０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４４﹒７５元 ８９５００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３２９﹒００元 ３２９００

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １７﹒０６元 ３４１２０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ６﹒１１元 １２２２０

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股票市值 ： ２１４２００元

剩餘現金 ： ５０３０９元

組合淨值 ： ２６４５０９元

組合本月收益表現： －４﹒９％（截至上月底止組合淨值：２７８０６４元）

組合累計收益表現：＋１５１﹒９％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至３月１７日全日收市

