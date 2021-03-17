《談國論企－黎偉成》要推動平台經濟規範健康持續發展

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平，於

２０２１年３月１５日主持召開中央財經委員會第九次會議，聚焦談到平台經濟時指出要「推動

平台經濟規範健康持續發展」，和要「解決突出矛盾和問題，乃因平台經濟在中國的發展正處在

關鍵時期」，故「要著眼長遠、兼顧當前、補齊短板、強化弱項，營造創新環境」。相信政府會

陸續出台各種各樣的政策和措施，規範和促進平台經濟發展，成為確保國民經濟持續穩中有進的

成長的其中一個重要力量。



＊有利５Ｇ挺智能社會成長提升經濟素質＊



平台經濟Ｐｌａｔｆｏｒｍ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ的特點是（１）本身不生產產品，但可以

促成隻方或多方供求之間的交易，而通過收取費用或賺取差價而獲益的一種商業模式，（２）正

因如此，也就構建新的經濟形態，特別是強化製造業和服務業的商業融合，以電子信息技術的發

展為基礎推動商業模式、經濟形態作出重大的改變，而中國自２０１９年６月份正式推動５Ｇ的

商業化，為平台經濟造就相當良好的發展條件。此為中央財經委員會第九次會議指出，平台經濟

在經濟社會發展全局中的地位和作用日益凸顯。

會議無疑肯定平台經濟，但惹人注目的是所指的（一）「中國平台經濟發展的總體態勢是好

的、作用是積極的，同時也存在一些突出問題，一些平台企業發展不規範、存在風險，平台經濟

發展不充分、存在短板，監管體制不適應的問題也較為凸出」，所語重點在於「監管體制不適應

的問題也較為凸出」，既然監管體制「不適應」，也就很有需要立法設規強化適當的監管，管控

平台企業，以處理和解決相關企業的發展不規範和存在的風險，理由為「平台經濟發展不充分、

存在短板」。

此策甚是，因平台經濟在５Ｇ的商業化衍生的智能社會、生產和家居等，政府都無法可以預

先估計到實際的發展和情況，只能夠在發展到一個時期和形成一個較為明確的模式，始可作出評

估、合理的結論和制定相關的應對政策和策略，堵塞漏洞，而又加大發展的政策性支持。

由是會議強調（二）「要堅持正確政治方向，從構築國家競爭新優勢的戰略高度出發，堅持

發展和規範並重，把握平台經濟發展規律建立建全平台經濟治理體系，明確規則，劃清底線，加

強堅管，規範秩序，更好統籌發展和安全、國內和國際，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無

序擴張」，此語重點在於「堅持發展和規範並重」，即：規範肯定是要的，但放於規範之前的發

展，更重要，因為有正確、良好及與時俱進的規範，所產生的作用是支持發展。

要留意，會議強調要「明確規則，劃清底線，加強堅管，規範秩序，更好統籌發展和安全、

國內和國際，促進公平競爭，反對壟斷」，即所制定的規模要「劃清底線」，不含糊，要促進公

平競爭及反對壟斷，也就是要讓大小平台經濟企業共存，各展所長。



＊統籌發展和安全國內和國際促公平競爭反壟斷＊



此因（三）會論十分明確地肯定「平台經濟有利於提高全社會資源配置效率，推動技術和產

業變革朝著資訊化、數字化、智慧化方向力速演進，有助於貫通國民經濟迴圈各環節，也有利於

提高國家治理的智慧化、全域化、個性化、精細化水準」，所言也就是支持平台企業配合經濟社

會在５Ｇ新紀元的「資訊化、數字化、智慧化方向力速演進」，目的當然是要加強規範和監管，

維護公眾利益和社會穩定，形成治理合力。

還有（四）要加強開放合作，構建有活力、有創新力的制度環境，強化國際技術交流和研發

合作。要堅持「兩個毫不動搖」，促進平台經濟領域民營企業健康發展。

當然（五）善規則制度，加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞，加強數據

產權制建設，強化平台企業數據安全責任。

立法設規就是（六）要提升監管能力和水準，優化監管框架，實現事前事中事後全鏈條監管

，充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

