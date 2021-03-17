《中資異動》中興開漲逾７％，惟全年少賺１７％遜預期遭花旗唱淡

《經濟通通訊社１７日專訊》中興（００７６３）開升７﹒３９％，報２１﹒８元，破十天

（２０﹒４４２元）、二十天（２０﹒７９５元）、五十天（２１﹒６３２元）、百天（２０﹒

６０８元）、二百五十天線（２１﹒５７元），成交約１１５萬股，涉資２５１０萬元。

集團截至去年１２月３１日純利約４２﹒５９億元人民幣，按年跌約１７％，差過預期，每

股盈利９２分人民幣，派末期股息每股２０分人民幣。

期內，集團毛利３１５﹒６２億元，跌約１％；毛利率３１﹒６１％，按年下降５﹒５６個

百分點，主要是由於低毛利率產品收入佔比上升所致。花旗稱，中興去年下半年的毛利率與上半

年相比出現下滑，且在今年可能面臨更大壓力。分析師預計市場佔有率壓力、新冠疫情導致的５

Ｇ投資放緩以及利潤率壓力將拖累中興今年的盈利成長，予該股評級為沽售。

現時，恆生指數報２８９９２，跌３５點或跌０﹒１２％，主板成交３１﹒９８億元。國企

指數報１１３３２，升３點或升０﹒０３％。恆生科技指數報８５２３，跌７點或跌０﹒０９％

。

即月期指新報２８９５７，升３點，低水３５點。即月國指期貨報１１３３１，升３２點，

低水２點。即月科指期貨新報８５０３，升１４點，高水２點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興 （００７６３） ２１﹒８０元 升７﹒３９％

比亞迪電子（００２８５） ４４﹒８５元 無升跌

偉易達 （００３０３） ６８﹒００元 升０﹒２２％

中通服 （００５５２） ３﹒５１元 升０﹒５７％



富智康 （０２０３８） １﹒１７元 無升跌

京信通信 （０２３４２） ２﹒３２元 無升跌

鴻騰 （０６０８８） ２﹒６５元 升１﹒１５％

長飛光纖 （０６８６９） １０﹒２４元 無升跌

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（ｎｓ）

