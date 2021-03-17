《午市前瞻》內地股市方向不明確，港股料２９５００點遇阻

《經濟通通訊社１７日專訊》投資者等待聯儲局於本港周四凌晨公布議息結果。美股三大指

數個別發展，道指跌１２７點，結束七連升；納指連升第二日。港股連彈兩日後，今早輕微低開

３５點，報２８９９２。開市後反覆向下，曾挫２４７點，低見２８７８０；其後內地傳媒報道

，深圳羅湖區擬建設粵港澳大灣區免稅城，積極爭取市內免稅政策落地。內地深成指止跌回升，

帶動港股拗腰倒升，曾重上兩萬九，高見２９１８０點，可惜高位有阻力，港股受制５０天線（

約２９２２８點）再次調頭向下，半日收報２９０００，跌２７點或跌０﹒０９％，主板成交８

１９﹒６８億元。國企指數報１１３４６，升１６點或升０﹒１５％。恆生科技指數報８５４６

，升１５點或升０﹒１８％。

內地股市個別發展，上證綜合指數報３４３５，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１９５０﹒

９７億元人民幣。深證成份指數報１３７４８，升１０５點或升０﹒７７％，成交２６１１﹒８

６億元人民幣。

重磅股方面，匯豐銀行宣布，即日起暫停總行（分行服務，直至完成相關檢測規定；匯控（

００００５）升０﹒１１％，報４５﹒８５元。港交所（００３８８）升０﹒４９％，報４５５

﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒２１％，報９７﹒７元；中移動（００９４１）升１﹒３２

％，報５３﹒７５元。而

＊中興去年盈利下跌，仍漲逾９％＊



科指低開後轉升，科技股龍頭個別發展，騰訊（００７００）反覆向下，軟０﹒３２％，報

６２８﹒５元；近期續遭北水淨沽的美團（０３６９０）跌２％，報３２３元；京東（０９６１

８）跌０﹒７３％，報３２８﹒６元；小米（０１８１０）吐０﹒３８％，報２６﹒２元。至於

快手科技（０１０２４）招銀國際首予買入評級，揚３﹒６３％，報３１３﹒８元；微盟（０２

０１３）績前造好，升５﹒１１％，報２１﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒

６４％。

中興通訊（００７６３）去年盈利４２﹒６億元人民幣，按年減少１７﹒２５％，不過集團

同時預期，截至今年３月底止，首季盈利１８億人民幣至２４億元人民幣，按年增長１﹒３１倍

至２﹒０８倍。中興半日漲９﹒１１％，報２２﹒１５元，為半日表現最好科指股。富士康否認

為蘋果組裝汽車，旗下本港上市的富智康（０２０３８）升０﹒８５％，報１﹒１８元；同系的

鴻騰（０６０８８）一度升至２﹒６８元，半日揚１﹒５３％，報２﹒６６元。



＊濠賭跑出，金沙曾見逾一年高＊



澳門放寬部分外籍人士再入境措施，濠賭股造好，藍籌股銀娛（０００２７）升３﹒２８％

，報７７﹒２５元；金沙（０１９２８）曾高見４０﹒５５元的逾一年高，半日升０﹒７７％，

報３９﹒４元。另外，美高梅（０２２８２）升１﹒１３％，報１４﹒２６元，曾破頂高見１４

﹒５６元；澳博（００８８０）升升２﹒６７％，報１０﹒７６元；至於永利（０１１２８）跌

１﹒８２％，報１６﹒１４元。



＊連敬涵：中興升幅不會多，不值得入手＊



市場關注聯儲局議息結果和主席鮑威爾的會後演講，港股持續反覆上落。勤豐證券資產管理

董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，除聯儲局議息外，港股市場多跟隨Ａ股兩市走勢惟

現時方向不明確，中國政府並無大幅放水。料恆指短線於２８２００點至２９５００點波動。

橋水表示，全球通脹升勢將迫使聯儲局提前加息。連敬涵認為說法僅屬譁眾取寵，美國１﹒

９萬億美元的刺激計劃尚未見效、通脹亦未實際上實現，他認為即使聯儲局要有行動，收水，如

停止買債的機會多於加息。

中興（００７６３）績後炒高，惟去年毛利率按年跌５﹒５６％，連敬涵認為中興不值得買

，長期受累美國制裁，股價有波幅無升幅。（ｃａ、ｎｓ）

