【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４３﹒８億人幣，買騰訊潤啤沽美團安踏

《經濟通通訊社１７日專訊》投資者密切關注聯儲局議息結果，恆指低開３５點，報２８９

９２，開市不久突急挫，曾跌２４７點，低見２８７８０，但買盤在低位有承接，大市止跌回升

，一度升１５２點，高見２９１８０，之後又再度回順，餘下時間在兩萬九及十天線穿梭。恆指

最終收報２９０３４，升６點或０﹒０２％，三日累升２９４點或１％。

按額度計算，北水全日淨流入４３﹒８億元人民幣，減少３２﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、華潤啤酒（００２９１）、思摩爾國際（０６９６９）；淨

賣出最多的依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、中國太保（０２６０１）。

主板成交１４８７﹒０１億元減少３﹒８％。其中港股通成交３２４﹒２億元，佔總成交

２１﹒８％。



＊北水續買騰訊，淨流入逾１０億元＊



騰訊跌０﹒９５％報６２４﹒５元，北水淨買入１０﹒６億元。

個別食品股今日跑出，華潤啤酒升７﹒８８％報６３元，北水淨買入３﹒６億元。

思摩爾升２﹒０６％報６９﹒３５元，北水淨買入３﹒２億元。

美團跌１﹒２７％報３２５﹒４元，北水淨賣出４﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １０﹒６１

華潤啤酒 （００２９１） ３﹒６４

思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒２０

吉利汽車 （００１７５） ３﹒０５

小米集團 （０１８１０） ２﹒２３



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －４﹒９４

安踏體育 （０２０２０） －３﹒２１

中國太保 （０２６０１） －２﹒０４

保利協鑫能源 （０３８００） －１﹒１９

中興通訊 （００７６３） －０﹒３８

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（ｃａ）

