《美元走勢－羅明立》美匯接近９２窄幅上落，短線仍略有優勢

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒２１ １０９﹒０１ １０９﹒１１

歐元╱美元 １﹒１９０８ １﹒１８９３ １﹒１９０６

英鎊╱美元 １﹒３９０５ １﹒３８７８ １﹒３９０１

美元╱瑞郎 ０﹒９２６３ ０﹒９２４８ ０﹒９２５６

美元╱港元 ７﹒７６６３ ７﹒７６４３ ７﹒７６５６

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《美元走勢》有消息指拜登為應對大規模基建的支出，可能要通過加稅來提供資金，主要是

對富豪以及企業入手，收入最高的１％納稅人加稅後收入最多減少１１％，公司稅將增加７％，

同時會廢除特朗普２０１７年稅改中的部分內容，總規模可能在２－４萬億美元之間。市場關注

加稅能否獲得通過以及對股市會否造成影響。

歐元區３月份ＺＥＷ經濟景氣指數升至７４，遠高於市場預期的６５﹒１。同期，德國

ＺＥＷ經濟景氣指數亦升至７６﹒６，高於預期的７４。歐元區及德國經濟景氣理想，反映市場

對區內經濟復甦預期有所加強，再配合央行於次季加速買債，將有助提振區內投資者的信心。

同日，美國公布２月零售銷售數據報按月－３％，大幅低於預期的－０﹒５％，主要受到極

端惡劣天氣影響，導致２月份的零售額和製造業產出雙雙下降，市場相信３月的數據將可強勁反

彈。美匯在接近９２窄幅上落，１０年期美債息率高企於１﹒６厘附近，非美貨幣繼續個別發展

，歐元曾經跌穿１﹒１９，但未有進一步下跌。預期美匯短線仍然會略有優勢，市場將等待周四

（１８日）凌晨美國平聯儲局的議息結果，特別是局方對債息上升的回應再作部署。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒５５ １０８﹒２０ １１０﹒１５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８６０ １﹒１９８０ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

