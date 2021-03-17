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即市新聞

17/03/2021 15:10

《美元走勢－羅明立》美匯接近９２窄幅上落，短線仍略有優勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２１　　　１０９﹒０１　　　１０９﹒１１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９０８　　　１﹒１８９３　　　１﹒１９０６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９０５　　　１﹒３８７８　　　１﹒３９０１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２６３　　　０﹒９２４８　　　０﹒９２５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６３　　　７﹒７６４３　　　７﹒７６５６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》有消息指拜登為應對大規模基建的支出，可能要通過加稅來提供資金，主要是
對富豪以及企業入手，收入最高的１％納稅人加稅後收入最多減少１１％，公司稅將增加７％，
同時會廢除特朗普２０１７年稅改中的部分內容，總規模可能在２－４萬億美元之間。市場關注
加稅能否獲得通過以及對股市會否造成影響。
　　歐元區３月份ＺＥＷ經濟景氣指數升至７４，遠高於市場預期的６５﹒１。同期，德國
ＺＥＷ經濟景氣指數亦升至７６﹒６，高於預期的７４。歐元區及德國經濟景氣理想，反映市場
對區內經濟復甦預期有所加強，再配合央行於次季加速買債，將有助提振區內投資者的信心。
　　同日，美國公布２月零售銷售數據報按月－３％，大幅低於預期的－０﹒５％，主要受到極
端惡劣天氣影響，導致２月份的零售額和製造業產出雙雙下降，市場相信３月的數據將可強勁反
彈。美匯在接近９２窄幅上落，１０年期美債息率高企於１﹒６厘附近，非美貨幣繼續個別發展
，歐元曾經跌穿１﹒１９，但未有進一步下跌。預期美匯短線仍然會略有優勢，市場將等待周四
（１８日）凌晨美國平聯儲局的議息結果，特別是局方對債息上升的回應再作部署。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒５５　　　１０８﹒２０　　　１１０﹒１５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８６０　　　１﹒１９８０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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