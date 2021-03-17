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17/03/2021 13:53

【選舉改革】張曉明：座談會涵蓋面廣，與會者倡撤選委區議員席位

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港澳辦常務副主任張曉明一連三日在本港出席座談會，就有關
完善本港選舉制度聽不同界別的意見。他總結今次座談會時表示，不同政治光譜的人士都有參與
座談會，形容是收到兼聽則明的效果。
　　張曉明表示，法工委、港澳辦和中聯辦在過去三日共舉行６６場座談會，亦登門拜訪或約談
香港知名人士，當中包括特區政府官員和立法會議員，亦有工商、金融、勞工、婦女、青年及宗
教等界別，同時亦包括基層和智庫代表。
　　他認為，從政治光譜來說，參加座談會的除建制派陣營以外，也包括泛民陣營的一些人士，
充分表明今次座談會，涵蓋面比較廣泛，交流比較充分，認為他們背後代表的總體是很大的數字


＊與會者倡取消選委會區議員席位＊
　
　　就有關立法會內選委會、直選以及功能組別的議席比例，有傳媒引述全國人大常委會副委員
長王晨早前表示，要賦與選舉委員會，選舉產生較大比例的立法會議員。他認為，王晨提到的較
大比例，是要選委會議席，比功能組別及分區直選多，但未來新一屆９０個議席如何具體分配，
要由人大常委會研究和決定。
　　張曉明又表示，現在區議會的實際狀況是不符合《基本法》對區議會職能的定位，顯然要考
慮作出必要的調整。他指區議會應該是提供文化康樂及環境衞生方面的服務，最多只是諮詢機構
及基層社區服務的機構，不應有太多政治功能，現時有些區議員把區議會變成他們挑戰一國兩制
原則底線、衝擊香港特區憲制秩序的平台。
　　他引述座談會上有很多人提出，應當取消區議員在特首選委會的名額，起碼要大幅度縮減，
他會向全國人大常委會做相關報告。（ｂｉ）

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