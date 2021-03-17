【夜期時段】即月期指最新報２８９９６點，升５點，低水３８點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９８４點，跌７點，低水５０
點，最新報２８９９６點，升５點，低水３８點，合約成交２０８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１３３８點，升４點，低水２１點，最新報１１３３７點
，升３點，低水２２點，合約成交１８６張。
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