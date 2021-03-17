《再戰明天》中美阿拉斯加會談英倫銀行議息，長和長實派業績

《經濟通通訊社１７日專訊》明日，中美阿拉斯加會談和長和系派業績，料為市場焦點。
＊中美阿拉斯加會談，英倫銀行宣布利率決議＊
在外圍重要經濟活動上，美國國務卿布林肯與國家安全顧問沙利文明日起於阿拉斯加與中央
政治局委員楊潔篪及國務委員王毅會晤。本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議
會經濟與貨幣事務委員會聽證會上發言。
數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料由６﹒４％降至６﹒３％。
６：００ｐｍ，歐元區公布１月貿易收支，料由２７５億歐元升至２９０億歐元。
８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請
失業救濟金人數，料由４１４萬降至４０３萬；首次申請失業救濟金人數料由７１萬降至７０萬
。
＊長和長實嘉里潤電派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、香港小輪（集團）（０００５０）
、載通（０００６２）、中國光大控股（００１６５）、嘉里建設（００６８３）、中國建築興
業（００８３０）、華潤電力（００８３６）、白雲山（００８７４）、招商局置地
（００９７８）、中國再生能源投資（００９８７）、港華燃氣（０１０８３）、長實集團
（０１１１３）、特步國際（０１３６８）、日清食品（０１４７５）、中廣核電力
（０１８１６）、晶苑國際（０２２３２）、李寧（０２３３１）、中信証券（０６０３０）、
中國飛鶴（０６１８６）等。（ｈｌ）
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