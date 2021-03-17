《再戰明天》中美阿拉斯加會談英倫銀行議息，長和長實派業績

《經濟通通訊社１７日專訊》明日，中美阿拉斯加會談和長和系派業績，料為市場焦點。



＊中美阿拉斯加會談，英倫銀行宣布利率決議＊



在外圍重要經濟活動上，美國國務卿布林肯與國家安全顧問沙利文明日起於阿拉斯加與中央

政治局委員楊潔篪及國務委員王毅會晤。本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議

會經濟與貨幣事務委員會聽證會上發言。

數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料由６﹒４％降至６﹒３％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１月貿易收支，料由２７５億歐元升至２９０億歐元。

８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請

失業救濟金人數，料由４１４萬降至４０３萬；首次申請失業救濟金人數料由７１萬降至７０萬

。



＊長和長實嘉里潤電派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、香港小輪（集團）（０００５０）

、載通（０００６２）、中國光大控股（００１６５）、嘉里建設（００６８３）、中國建築興

業（００８３０）、華潤電力（００８３６）、白雲山（００８７４）、招商局置地

（００９７８）、中國再生能源投資（００９８７）、港華燃氣（０１０８３）、長實集團

（０１１１３）、特步國際（０１３６８）、日清食品（０１４７５）、中廣核電力

（０１８１６）、晶苑國際（０２２３２）、李寧（０２３３１）、中信証券（０６０３０）、

中國飛鶴（０６１８６）等。（ｈｌ）

