電能實業去年少賺１４％，派末期息２﹒０４元

《經濟通通訊社１７日專訊》電能實業（００００６）公布截至去年１２月底止全年業績，
純利約為６１﹒３２億元，按年下跌１４％，每股基本盈利２﹒８７元，派末期息２﹒０４元，
全年共派２﹒８１元，２０１９年則派２﹒８元。
期內，收入為１２﹒７億元，按年跌５﹒８％；除稅前溢利約６２億元，按年跌
１３﹒６％。（ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩明起招股 入場費19959元
|中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉 滬綜指微跌 外資連七日進場
|財經熱話17/03/2021
【濠賭跑出】連敬涵:賭股盈利追不上股價 金沙續牌問題需小心
|FOCUS17/03/2021
【FOCUS】B站回歸快招股 走近Z世代必看
|開市Good Morning17/03/2021
曾永堅：傳螞蟻估值較暫緩上市前跌三成 中興料首季盈利多賺逾1.3倍 恒大物業去年多賺1.85倍
|財經熱話16/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊 美股盤前升4%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰