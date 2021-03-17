電能實業去年少賺１４％，派末期息２﹒０４元

《經濟通通訊社１７日專訊》電能實業（００００６）公布截至去年１２月底止全年業績，

純利約為６１﹒３２億元，按年下跌１４％，每股基本盈利２﹒８７元，派末期息２﹒０４元，

全年共派２﹒８１元，２０１９年則派２﹒８元。

期內，收入為１２﹒７億元，按年跌５﹒８％；除稅前溢利約６２億元，按年跌

１３﹒６％。（ｙｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

