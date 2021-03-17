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17/03/2021 17:28

【企業盈喜】博尼控股料去年扭虧為盈，錄應佔溢利４８００萬人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》博尼控股（０１９０６）公布，預期截至去年１２月底止財政
年度，將錄得母公司擁有人應佔溢利約４８００萬元人民幣，相比２０１９年同期錄母公司擁有
人應佔虧損。公司預期溢利增加主要是由於蘇溪廠區實現土地出售收入，令其他收益及增益較
２０１９年同期增加。（ｙｗ）

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