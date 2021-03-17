  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2021 15:11

黃錦星：目標於２０２５年最少設１５萬個電動車充電設施

　　《經濟通通訊社１７日專訊》環境局局長黃錦星表示，政府目標在２０２５年或之前，推動
私人住宅和商業樓宇中有最少１５萬個停車位配備電動車充電基礎設施，主要讓電動私家車使用
，亦可以支援部份電動輕型貨車。

＊公共充電設施料增至５０００個＊

　　他補充，在「五年一檢」時，會進一步檢視電動車發展時間表，訂下擴展這基礎設施的方向
，政策會涵蓋新建及現有私人樓宇，亦預計在２０２５年全港公共充電器可增至５０００個，計
劃往後會再倍增相關數量，將要求新發展區的公共運輸交匯處提供公共交通工具的指定充電位。

＊２０３５年前停止新登記燃油車輛＊

　　他指，大概於２０２５年開始在政府停車場徵收充電費逐步將充電服務市場化，政府會物色
地點建立覆蓋全港的快速充電網絡，包括研究把加油站及加氣站轉型至充電站的可行性，亦指政
府會以２０５０年全港車輛零碳排放為目標，而２０３５年前政府會停止新登記燃油車輛，以配
合香港達成２０５０年前碳中和目標。
　　他續指，政府所有新購及到期更換的中小型私家車，會以電動車為標準，為社會作示範牽頭
作用。（ｂｎ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/03/2021
【濠賭跑出】連敬涵:賭股盈利追不上股價　金沙續牌問題需小心
FOCUS17/03/2021
【FOCUS】B站回歸快招股　走近Z世代必看
開市Good Morning17/03/2021
曾永堅：傳螞蟻估值較暫緩上市前跌三成　中興料首季盈利多賺逾1.3倍　恒大物業去年多賺1.85倍
財經熱話16/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊　美股盤前升4%
中國故事16/03/2021
《神州經脈》中國持美債規模至年半高　A場悶升成交跌至三個月低
財經熱話16/03/2021
小米炒高8%　科指漲逾3%　恒指升193點收復二萬九
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>