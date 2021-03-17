黃錦星：目標於２０２５年最少設１５萬個電動車充電設施

《經濟通通訊社１７日專訊》環境局局長黃錦星表示，政府目標在２０２５年或之前，推動

私人住宅和商業樓宇中有最少１５萬個停車位配備電動車充電基礎設施，主要讓電動私家車使用

，亦可以支援部份電動輕型貨車。



＊公共充電設施料增至５０００個＊



他補充，在「五年一檢」時，會進一步檢視電動車發展時間表，訂下擴展這基礎設施的方向

，政策會涵蓋新建及現有私人樓宇，亦預計在２０２５年全港公共充電器可增至５０００個，計

劃往後會再倍增相關數量，將要求新發展區的公共運輸交匯處提供公共交通工具的指定充電位。



＊２０３５年前停止新登記燃油車輛＊



他指，大概於２０２５年開始在政府停車場徵收充電費逐步將充電服務市場化，政府會物色

地點建立覆蓋全港的快速充電網絡，包括研究把加油站及加氣站轉型至充電站的可行性，亦指政

府會以２０５０年全港車輛零碳排放為目標，而２０３５年前政府會停止新登記燃油車輛，以配

合香港達成２０５０年前碳中和目標。

他續指，政府所有新購及到期更換的中小型私家車，會以電動車為標準，為社會作示範牽頭

作用。（ｂｎ）

