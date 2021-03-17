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17/03/2021 10:19

【初選案】消息指初選案１９區議員被ＤＱ，或失宣誓機會

　　《經濟通通訊社１７日專訊》立法會今日首讀及二讀《２０２１年公職（參選及任職）（雜
項修訂）條例草案》，草案預料很快獲通過，屆時將影響至少二十多名民主派區議員的政途。消
息指，當局已敲定區議員宣誓方式和程序，今屆４００多名區議員須逐一宣誓，作為監誓人的政
事務局局長徐英偉不會即場裁定宣誓是否有效，而是留待整個宣誓程序結束後公布。

＊ＤＱ名單達５９人，惟「香港公民議政平台」未定案＊

　　參加去年立法會選舉被取消資格的東區區議員鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁
晃維和荃灣區議員岑敖暉，四人將會失去區議員資格，而警方２月底以《港區國安法》中「串謀
顛覆國家政權」罪，拘捕４７名去年參與民主派初選的人士，其中１９人為現屆區議員。
　　消息人士表示，該１９名民主派區議員亦極可能被ＤＱ，在整個宣誓程結束後喪失議席，因
為政府視他們的行為（３５＋初選），反映非真心擁護基本法和效忠香港特區，不符宣誓內容，
這是政治判斷，毋須等法庭判決。
　　另外，當局亦正研究「香港公民議政平台」是否也觸踫到ＤＱ紅線。消息人士說，當局有張
ＤＱ初步名單，鄭達鴻等４人，初選案１９人，加上香港公民議政平台，張名單總共有５９人之
多，不過據聞當局對香港公民議政平台未有定案，仍在研究中。
　　根據條例草案，《區議會條例》２４條關於「喪失民選議員資格的情況」，任何民選議員不
符合（或被按照任何法律宣告、宣布或裁定為不符合）擁護《基本法》、效忠特區法定要求和條
件，即喪失擔任議員資格。有建制派人士分析，政府或不一定須循透過法律程序褫奪議員資格。

＊消息：建制促政府「殺無赦」＊

　　消息指，建制派強烈要求徐英偉，要求區議員逐個宣誓，「落閘」讓民主派區議員難以過關
，更有聲音要求政府對所有涉嫌不符宣誓內容的民主派區議員，包括公開展示過「光時」口號或
倡議過「攬炒香港」的　，統統「殺無赦」，一律ＤＱ。
　　另亦有指港府為對泛民區議員的行動要「適可而止」，正如港澳辦主任夏寶龍所說的，不是
要在香港搞「清一色」，只委任建制派而ＤＱ所有泛民區議員做法不妥。（ｈｙ）（ｚｚ）

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