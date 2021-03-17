【選舉改革】湯家驊：縮減部分功能組別未必引來很大反彈

《經濟通通訊社１７日專訊》日前有份出席港澳辦就完善本港選舉制度座談會的行會成員湯

家驊在電台節目表示，不希望立法會功能界別及直選議席大幅縮減，要保留均衡參與，如果一定

要縮減，認為可縮減功能組別議席，因與選委會選出議席有某程度重疊，加上選委會當中有商界

代表，相信即使縮減部分功能組別，未必引來好大反彈。他又指，不應全數取消區議會選委，如

果直選選委大幅縮減，或影響港人及國際觀感，質疑民意代表性是否足夠。

對於未來立法會議員參選人需要獲選委會提名，湯家驊指，有關提名制度重點是保障制度安

全，相信資格審查委員會成員可能加入其他專業，特別是國家安全有關的人員，退休法官亦是合

適人選。



＊田北辰：各佔３０席可體現均衡參與＊



港區人大代表、實政圓桌召集人田北辰表示，正爭取未來立法會地區直選、功能組別和選委

會議席，各佔３０席，認為可體現均衡參與。他支持加入選委會界別，認為可鼓勵一些不想在地

區爭取選票，亦不想在功能界別事事維護業界利益的社會精英加入議會，提升議會質素。

他又表示，正爭取參選立法會採用較低提名門檻，建議參選人在選委會５個界別，各取３張

提名票就可以入閘，又建議每名選委，可以在立法會各個組別都可提名１人參選。



＊狄志遠：人大決定令香港民主退步但不應放棄＊



新思維主席狄志遠則指，下午將出席港澳辦座談會，認為人大修改香港選舉制度的決定，令

香港民主退步，他建議日後立法會直選議席不少於３０席，參選人獲選委會３個界別成員某一個

數目的提名票，功能組別可以採用混合模式，團體及個人票並行，以增加代表性。

他又指，建制派唯一主要角色是支持政府，如果日後議會只得建制派，將欠缺制衝作用，施

政會脫離民意，最終會失敗，必須要容讓溫和理性的泛民人士進入議會。他估計民主派日後在議

會佔少數目，可能獲２０席直選議席，承認空間縮窄，但如果獲得民意及團結，力量都會大，不

認為在民生議題上會無作為。（ｈｙ）（ｚｚ）

