【答問大會】林鄭：專營巴士加價是困難決定，每間公司蝕到入肉

《經濟通通訊社１７日專訊》工聯會麥美娟批評行政會議批准多間巴士公司加價，令市民百

上加斤。行政長官林鄭月娥指，今次決定很困難，明白本港經濟差、失業率高企，民生受困，如

果巴士公司加價會影響市民日常生活開支，但每間巴士公司「蝕到入肉」，如果不加價，公營巴

士服務下降，巴士公司可能裁員或要求員工放無薪假，最終影響基層市民。

林鄭表示，巴士公司已提出加價一段時間，當中有兩間巴士公司分別已７年及１０年無加價

，難以維持服務，強調當局採取措施紓緩加價壓力，包括豁免專營巴士繳付政府隧道費，亦將公

共交通補貼計劃延長半年至今年年底，補貼上限提高至５００元。



＊難承諾推新一輪抗疫基金＊



自由黨張宇人表示，過去幾個月其業界，如酒吧、夜總會、卡啦ＯＫ等，已經多個月沒有開

業，他強調會鼓勵業界人士接種疫苗，希望能放寬限聚措施，如四人限聚改為六人限聚等。張宇

人又稱，這次第四期防疫基金，業界只獲少數目的支援，問及特首會否再給予援助，讓他們渡過

難關。

林鄭指，完全明白疫情持續對行業的影響大，她強調政府已先後推出四輪抗疫基金，涉

１３００億元，同時預算案已有紓困措施，故她現階段難承諾會再有現金支援和新一輪抗疫基金

。她重申現時要控制好疫情，就能夠盡快開業。（ｈｙ）

