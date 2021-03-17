【答問大會】容海恩指Ｍ＋博物館展品涉違法，林鄭：館方會留意

《經濟通通訊社１７日專訊》新民黨議員容海恩表示，擔心西九文化區Ｍ＋博物館展品會「

踩紅線」，違反《港區國安法》。行政長官林鄭月娥表示，當局尊重文化藝術表達自由，但公職

人員同時要審慎，相信館方可以區分得出甚麼是創作自由，甚麼是散播仇恨或破壞兩地關係，甚

至危害國家安全。她強調，當局會特別警惕地去留意。（ｂｉ）（ｚｚ）

