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17/03/2021 12:25

【企業盈警】白花油（００２３９）料去年盈轉虧蝕３８４０萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》白花油（００２３９）預期，截至去年１２月３１日止年度虧
損約３８４０萬元，２０１９年同期錄得純利３６００萬元。虧損主要由於新冠疫情導致經濟不
景，期內和興產品銷售收入按年大跌不少於２５％，及集團之投資物業錄得重大未變現公平值虧
損約６４８０萬元，２０１９年同期之未變現公平值虧損為１４０萬元。（ｈｙ）

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