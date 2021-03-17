《小傳日記》魚缸兩頭搖，收市升少少，車銷做得好，油佬有回吐

《小傳日記》孖屐等緊聯儲局香江時間?日凌晨公布嘅議息結果，美股三大指數個別發展。

香江魚缸表現繼續反覆，低開３５點報２８９９２點，跌幅曾擴大至２４７點，穿二萬九；之後

神州傳媒報道，深圳羅湖區計劃建設粵港澳大灣區免稅城，積極爭取市內免稅政策。深成指止跌

回升，帶動魚缸拗腰倒升１５２點見２９１８０點，花旗國十年期國債孳息率企上１﹒６厘，重

磅科技佬連彈兩日後有回吐，但調整幅度未算太大，恆指最終收報２９０３４點，升６點，主板

成交１４８７﹒０１億銀，少近４巴仙。國指報１１３５８點，升２９點或近半巴仙。科指報８

５７４點，升４３點或逾半巴仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）法蘭西業務都賣咗好耐，最新消息係花旗私募基金博

龍資產管理成為最後留低嘅競標者，大象碌低一格，報４５﹒７５銀。ＡＩＡ（０１２９９）微

升兩格，報９７﹒６銀；建行（００９３９）平收，報６﹒５８銀。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３４４５點，跌１點或０﹒０３巴仙；深證成指報１３８０

９點，升１６６點或１﹒２２巴仙，總成交７１０８﹒２４億人仔，少逾３％。



＊美債息續升科網未跌停，市場破萬億車銷佬出色＊



花旗十年長債收益率愈升愈有，突破１﹒６３厘，今日龍頭科網股繼續反覆偏軟。喺深圳成

立新科技公司嘅ＱＱ（００７００）走低近１巴仙，報６２４﹒５銀；接近阿里嘅（０９９８８

）消息人士表示，冇收到政府通知要求出售媒體資產，亦冇出售旗下媒體計劃，阿里全日走高逾

半巴仙，報２２２﹒６銀；美團（０３６９０）下周五放榜，券商預測佢全年經調整溢利按年跌

三成七，嚇到美團跪低逾１巴仙，報３２５﹒４銀；花旗有研究公司估計小米（０１８１０）今

年將會超越華為成為全球第三大智能手機廠商，仍要走落一格報２６﹒２５銀；京東（０９６１

８）亦唔見逾半巴仙，報３２９銀。

神州商務部公布新數據，舊年全國汽車後市場消費規模超過一萬億銀人仔，話隨著舊年神州

經濟向好，汽車後市場消費持續復甦，二手車交易量回升，汽車經銷佬落鑊。永達汽車（０３６

６９）有富瑞將評級升至買入，全日飛高一成一，報１４﹒３銀，連升７日，累計升逾三成四；

中升（００８８１）跳起逾７巴仙，報５６﹒０５銀；美東（０１２６８）抽升近一成四，報３

８﹒５銀；潤東汽車（０１３６５）彈高一成，報０﹒３８５銀。



＊同行被踢走高偉拍爛手，遭大摩唱淡中石化下探＊



神州光學龍頭歐菲光上個月賣咗手機鏡頭廠，之後比蘋果踢出供應鏈，孖屐憧憬高偉電子（

０１４１５）取而代之做埋佢啲單，全日彈起近一成四，報５﹒６７銀。其他蘋果概念股就榮辱

互見，瑞聲（０２０１８）走低近半巴仙，報４３﹒０５銀；比亞迪電子（００２８５）走落逾

１巴仙，報４４﹒３５銀；聯想集團（００９９２）腳軟近２巴仙，報８﹒９１銀；鴻騰（０６

０８８）踢高近４巴仙，報２﹒７２銀。至於今日派成績表嘅舜宇（０２３８２）唔見近３巴仙

，報１７８﹒９銀。

大摩唱淡中石化（００３８６），將佢評級由增持降至中性，中石化唔見近３巴仙，報４﹒

３５銀；歐洲多國停用阿斯利康疫苗，疫苗接種受阻下油價再走低，三桶油腳軟，中海油（００

８８３）跪低逾１巴仙，報８﹒９５銀；中石油（００８５７）走低近１巴仙，報３﹒０１銀；

中海油服（０２８８３）走高近１巴仙，報８﹒４２銀。

其他焦點股方面，早前有傳長和（００００１）旗下生科佬和黃醫藥會嚟香江上市，點知今

日公司高層澄清仲度緊上市計劃，未有具體時間表，長和走低近１巴仙，報６２﹒０５銀；而長

江生命（００７７５）績後平收，報０﹒８９銀；中興（００７６３）全年賺少一成七差過預期

，花旗唱淡富瑞就唱好，結果全日彈逾７巴仙，報２１﹒８銀；越地（００１２３）舊年就賺多

兩成二符合預期，仲有大和幫手叫買，走上逾２巴仙，報１﹒７９銀，請請！



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