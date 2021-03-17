【新冠肺炎】數碼港艾美酒店據悉要求員工停薪留職半年

《經濟通通訊社１７日專訊》新冠肺炎重挫經濟，酒店業更首當其衝。酒店及餐飲從業員協
會在Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁稱，數碼港艾美酒店於４月２０日完成第二輪隔離酒店後，要求員工
停薪留職半年，估計酒店以半年時間靜觀疫苗注射後通關情況，再作打算。
工會關注事件會否影響員工生計，希望酒店提供是否安排員工到集團其他公司工作等詳情，
並呼籲員工致電協會求助。（ｈｙ）
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