《真知灼見－溫灼培》加元強非無因

《真知灼見》於上周三（１０日）的加央行議息會上，該行雖對加拿大經濟前景給予肯定，

但就沒有暗示何時會收緊貨幣政策。對於加央行的決定，當時確使市場大失所望。因為受惠於高

油價，加上拜登政府推出１﹒９萬億美元抗疫方案及疫苗接種等，均有助增強美國人消費從而有

利增強加國出口。市場一直認為加央行無必要再保持如此寬鬆的貨幣政策。不過，雖然上周加央

行有此決定，但未有減退市場對加央行快降低買債規模預期。



據路透社對六間當地最大銀行的分析員所作調查得出來的結果顯示，他們普遍預期加央行於

４月２１日議息會上把現時４０億加元的量寬金額降至３０億。據了解，他們有此預期，除了是

因為當地經濟良好，還有是在當地國債市場之中，加央行擁債的佔比竟高達四成，較聯儲局所擁

美國債的佔比不足三成大很多。相信亦為此因，是市場估計加央行要減少買債規模的原因。受惠

於上述因素，解釋了加元匯價近周一直在升的原因。今早（１７日）所見，加元報１﹒２４４５

兌１美元，或６﹒２４港元。技術上，加元首個較大阻力於１﹒２２兌１美元位置。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

