觀望儲局議息結果，港股收升６點二萬九關上落

《經濟通通訊社１７日專訊》投資者等待聯儲局本港時間周四（１８日）凌晨公布議息結果
及會後聲明，隔晚美股個別發展。港股今早續受制５０天線，低開３５點報２８９９２點。隨後
曾急挫２４７點低見２８７８０點。惟隨後內媒報道深圳羅湖區擬建設粵港澳大灣區免稅城，港
股曾拗腰倒升重上兩萬九，高見全日高位２９１８０點，可惜高位遇阻，升幅隨即收窄並曾倒跌
，主要在二萬九關口徘徊，最終收報２９０３４點，升６點，主板成交１４８７﹒０１億元跌
３﹒８％。國企指數報１１３５８點，升２９點或升０﹒２６％。恆生科技指數報８５７４點，
升４３點或升０﹒５１％。
上證綜合指數報３４４５點，跌１點，成交３０６６﹒３０億元人民幣。深證成份指數報
１３８０９點，升１６６點或升１﹒２２％，成交４０４１﹒９４億元人民幣。
重磅股方面，匯豐銀行宣布，即日起暫停中環總行的分行服務，直至完成相關檢測規定，匯
控（００００５）跌０﹒１１％，報４５﹒７５元；騰訊（００７００）軟０﹒９５％，報
６２４﹒５元；友邦（０１２９９）升０﹒１％收９７﹒６元；中移動（００９４１）升
１﹒０３４％，報５３﹒６元；港交所（００３８８）升０﹒３１％，報４５４﹒６元。
＊內地去年晶片銷售增近兩成，中芯炒高２％＊
大型科技股升跌各異，騰訊微軟之外，小米（０１８１０）回吐０﹒１９％報２６﹒２５０
元；阿里巴巴（０９９８８）收２２２﹒６元升０﹒５４％；美團（０３６９０）報３２５﹒４
元跌１﹒２７％；快手（０１０２４）獲大行唱好，收３１２﹒４元升３﹒１７％；京東集團
（０９６１８）跌０﹒６％，報３２９元。
中國半導體行業協會指，去年晶片產業銷售額增近１８％。帶動晶片股普揚，中芯
（００９８１）升２﹒１２％，報２６﹒５元；華虹（０１３４７）升１﹒１４％，報
４４﹒２５元；上海復旦（０１３８５）升１﹒６５％，報１１﹒１元。
ＳＡＡＳ股今日續反彈，其中市場憧憬微盟（０２０１３）今日將發布的業績，微盟今日領
跑行業，收報２２﹒１元升７﹒５４％；中軟（００３５４）報７﹒８９元升２﹒２％；中國有
贊（０８０８３）收３﹒０４元升３﹒７５％；金蝶（００２６８）報２７﹒８元升２﹒７７％
。
＊問題貸款違規流入廣東樓市，內房股個別走＊
廣東監管發現涉嫌違規流入樓市問題貸款２﹒７７億元人幣，惟內房股普揚。合景
（０１８１３）收１３﹒０８元升３﹒４８％，綠城（０３９００）報１１﹒９８元升
３﹒２８％，旭輝（００８８４）報７﹒６元升３﹒２６％，世茂（００８１３）報２６元升
２﹒１６％，龍湖（００９６０）報４７﹒１元跌１﹒９８％，潤地（０１１０９）收
３８﹒３５元升１﹒０５％，中海外（００６８８）報２１﹒１元升０﹒９６％。
澳門放寬部分外籍人士再入境措施，賭股個別續向好。銀娛（０００２７）收７８﹒２５元
升４﹒６１％，澳博（００８８０）報１０﹒８元升３﹒０５％，美高梅（０２２８２）
１４﹒２６元升１﹒１４％，金沙（０１９２８）收３９﹒２５元升０﹒３８％。（ｊｃ）
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