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即市新聞

17/03/2021 16:11

觀望儲局議息結果，港股收升６點二萬九關上落

　　《經濟通通訊社１７日專訊》投資者等待聯儲局本港時間周四（１８日）凌晨公布議息結果
及會後聲明，隔晚美股個別發展。港股今早續受制５０天線，低開３５點報２８９９２點。隨後
曾急挫２４７點低見２８７８０點。惟隨後內媒報道深圳羅湖區擬建設粵港澳大灣區免稅城，港
股曾拗腰倒升重上兩萬九，高見全日高位２９１８０點，可惜高位遇阻，升幅隨即收窄並曾倒跌
，主要在二萬九關口徘徊，最終收報２９０３４點，升６點，主板成交１４８７﹒０１億元跌
３﹒８％。國企指數報１１３５８點，升２９點或升０﹒２６％。恆生科技指數報８５７４點，
升４３點或升０﹒５１％。
　　上證綜合指數報３４４５點，跌１點，成交３０６６﹒３０億元人民幣。深證成份指數報
１３８０９點，升１６６點或升１﹒２２％，成交４０４１﹒９４億元人民幣。
　　重磅股方面，匯豐銀行宣布，即日起暫停中環總行的分行服務，直至完成相關檢測規定，匯
控（００００５）跌０﹒１１％，報４５﹒７５元；騰訊（００７００）軟０﹒９５％，報
６２４﹒５元；友邦（０１２９９）升０﹒１％收９７﹒６元；中移動（００９４１）升
１﹒０３４％，報５３﹒６元；港交所（００３８８）升０﹒３１％，報４５４﹒６元。

＊內地去年晶片銷售增近兩成，中芯炒高２％＊

　　大型科技股升跌各異，騰訊微軟之外，小米（０１８１０）回吐０﹒１９％報２６﹒２５０
元；阿里巴巴（０９９８８）收２２２﹒６元升０﹒５４％；美團（０３６９０）報３２５﹒４
元跌１﹒２７％；快手（０１０２４）獲大行唱好，收３１２﹒４元升３﹒１７％；京東集團
（０９６１８）跌０﹒６％，報３２９元。
　　中國半導體行業協會指，去年晶片產業銷售額增近１８％。帶動晶片股普揚，中芯
（００９８１）升２﹒１２％，報２６﹒５元；華虹（０１３４７）升１﹒１４％，報
４４﹒２５元；上海復旦（０１３８５）升１﹒６５％，報１１﹒１元。
　　ＳＡＡＳ股今日續反彈，其中市場憧憬微盟（０２０１３）今日將發布的業績，微盟今日領
跑行業，收報２２﹒１元升７﹒５４％；中軟（００３５４）報７﹒８９元升２﹒２％；中國有
贊（０８０８３）收３﹒０４元升３﹒７５％；金蝶（００２６８）報２７﹒８元升２﹒７７％

　　
＊問題貸款違規流入廣東樓市，內房股個別走＊

　　廣東監管發現涉嫌違規流入樓市問題貸款２﹒７７億元人幣，惟內房股普揚。合景
（０１８１３）收１３﹒０８元升３﹒４８％，綠城（０３９００）報１１﹒９８元升
３﹒２８％，旭輝（００８８４）報７﹒６元升３﹒２６％，世茂（００８１３）報２６元升
２﹒１６％，龍湖（００９６０）報４７﹒１元跌１﹒９８％，潤地（０１１０９）收
３８﹒３５元升１﹒０５％，中海外（００６８８）報２１﹒１元升０﹒９６％。
　　澳門放寬部分外籍人士再入境措施，賭股個別續向好。銀娛（０００２７）收７８﹒２５元
升４﹒６１％，澳博（００８８０）報１０﹒８元升３﹒０５％，美高梅（０２２８２）
１４﹒２６元升１﹒１４％，金沙（０１９２８）收３９﹒２５元升０﹒３８％。（ｊｃ）

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