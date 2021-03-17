《鍾之日記》悶市成交續冷清，二次回歸股熱鬧

《鍾之日記》３月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美高層官員即將於阿拉斯加展開會談，但會面前的氣氛似乎相當「不和諧」。外電引述華

府高級官員消息指，美國並不指望會談取得具體協商成果，亦不期待在會晤後發表聯合聲明。美

官員更指，如果北京想改善兩國關係，希望看到的是「行動而非言語」。白宮發言亦表示，美方

會毫不保留提出所有關注議題，又指雙方未必會舉行定期會談。

中美會面前夕，美國國務院１６日更新《香港自治法案》報告，對此前實施旅行限制的２４

名中方官員增加施加金融制裁。美國國務卿布林肯稱，外國金融機構如果明知故犯，與更新後報

告上的個人進行重大業務往來，將受到制裁。上述更新列出了２４名中國政府及香港特區官員，

被點名的包括國家安全處處長蔡展鵬、人大常委譚耀宗，身兼政治局常委的全國人大副委員長王

晨等。在北京，中國外交部發言人趙立堅今日表示，美方應立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉

香港事務，干涉中國內政。



＊中港成交齊齊縮＊



投資者等待聯儲局本港時間周四（１８日）凌晨公布議息結果及會後聲明，隔晚美股個別發

展。港股今早低開３５點報２８９９２點，恆指曾拗腰倒升重上兩萬九，高見全日高位

２９１８０點，可惜高位遇阻，最終收報２９０３４點，升６點，主板成交１４８７﹒０１億元

跌３﹒８％，創２月１１日半日市以來最低水平。

滬深股市繼續悶場，滬綜指今早受白酒急插拖累曾跌超１％，但白酒股有資金力撐很快回升

，惟金融股持續走弱，滬綜指窄幅牛皮，收跌０﹒０３％，報３４４５﹒５５點，反觀深市因晶

片股表現強勁帶動，深成指全日升１﹒２２％。兩市全日成交７１０８億元人民幣，按日再收縮

３﹒４％，繼續刷新三個月以來成交新低。



＊百度定價傳折讓不足３％，Ｂ站接力前再惹官司＊



來港作第二次上市的百度（０９８８８）今日截飛。截至昨日下午６時，綜合多家券商數據

，百度目前孖展暫錄４７３﹒５１億元，超額認購３２﹒７９倍。相較對上一隻上市的內地科網

股－－快手（０１０２４）逾千倍超購，百度的認購反應明顯不算火爆。

最主要的原因是美股在近月深度調整，百度美股在２月１９日破位高見３５４﹒８２美元後

，曾最多回調逾三成四。據路透旗下《ＩＦＲ》報道，百度香港ＩＰＯ發行價定為每股２５２元

，較招股價上限２９５元低約１４﹒６％，而百度周二美股收報２６６﹒７８美元，以每股

ＡＤＳ兌換８股Ａ類普通股計，香港定價較美股折讓約２﹒７％。

另一隻回歸的中概股、有「中國版Ｙｏｕｔｕｂｅ」之稱的影片網站嗶哩嗶哩（俗稱「Ｂ站

」），日前通過香港第二上市聆訊。據其初步上市文件顯示，嗶哩嗶哩目前因平台上提供的內容

而牽涉近１１０宗被指控侵犯第三方版權的訴訟，但個別或整體而言對公司的影響概不重大。

事有湊巧，另一內地影片巨頭愛奇藝，近日公開與上海寬娛數碼科技有限公司（即Ｂ站），

一宗侵害作品信息網絡傳播權糾紛案件。該案件將於３月２３日開庭。

Ｂ站和愛奇藝就曾發生過糾紛，當時愛奇藝以侵害作品信息網絡傳播權為由將該Ｂ站訴至海

淀法院，要求Ｂ站賠償損失及合理費用１００萬元人民幣，但最終獲賠共計５﹒３５萬元。

中概股回流進程，似乎未因拜登入主美國白宮後有所放緩。因而受益的港交所

（００３８８）今日未見大波動，全日微升０﹒３％，報４５４﹒６元。



＊同業遭剔出蘋果供應鏈，高偉電子受熱捧＊



光學及識別觸控龍頭歐菲光（深：００２４５６）一直被傳遭蘋果移出供應鏈，歐菲光矢口

否認，但不認不認還須認。歐菲光最新公告，近日收到「境外特定客戶」的通知，對方計劃終止

與公司的採購關係，後續公司將不再從對方取得現有業務訂單。

公告指，該境外特定客戶相關業務於２０１９年佔歐菲光全年總收入的２２﹒５％，外界普

遍相信該客戶指的就是蘋果公司，這意味著歐菲光將不再對ｉＰｈｏｎｅ提供攝像頭模組等產品

。

美國商務部去年７月指控歐菲光子公司參與侵犯新疆人權的行為，並將該公司列入實體清單

，同年９月起市傳蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，時至上月歐菲光將蘋果手機鏡頭的代工廠房出

售予聞泰科技（滬：６００７４５）。

歐菲光今早裂口低開急瀉，全日跌停報９﹒１４元人民幣，更錄得１０９萬手封單，意味著

直至Ａ股收市仍有超過１億人幣市值的股票等待沽出。

市場解讀，港股高偉電子（０１４１５）將受益於上述事件，全日股價炒高１３﹒９％，報

５﹒６７元，突破十天、廿天及百天線，全日成交約７８１萬股，涉資４２９９萬元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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